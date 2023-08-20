Haber: Damla Oya Erman

Özellikle sıcak hava dalgalarının etkisi altında, insanlar evlerinde ve işyerlerinde klimalarını daha düşük sıcaklık ayarlarına getirerek serinlemeye çalışıyor. Ancak aşırı soğuk bir ortamın uzun süre maruz kalınması, vücudun ısısını düzenlemekte zorlanmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Bu da soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabilir.

Uzmanlar, klimaların ideal sıcaklık aralığının 24-26 derece olduğunu belirtiyor. Bu sıcaklık aralığında çalışan klimalar hem serinlik hissi yaratırken hem de vücut ısısının ani değişimlerden korunmasına yardımcı olur. Ayrıca klimaların filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması da iç hava kalitesini iyileştirerek solunum yolu rahatsızlıklarının önüne geçebilir.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler, aşırı soğuk ortamlardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle klimaların doğru sıcaklık ayarlarıyla kullanılması ve gerektiğinde molalar verilerek dışarıda vakit geçirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, klimaların yanı sıra susuz kalmamanın da yazın sağlığı korumak için önemli olduğunu vurguluyor. Vücudun yeterli su alması, sıcak havada oluşabilecek dehidrasyon riskini azaltabilir.

Sonuç olarak, klimaların sağlığımızı korumak için etkili bir araç olabileceği unutulmamalıdır. Ancak doğru sıcaklık ayarlarına dikkat edilmezse ve klimaların bakımı ihmal edilirse, yaz sıcağında hastalıklara davetiye çıkarabilirler.