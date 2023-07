Haber: Aslan Sayım

Anlaşmalı olduğu Gaziantep Redblue sahnesi ile her gece özel sahne showlarıyla hayranlarını adete mest eden Can Akın giydiği birbirinden özel sahne kostümleri ile ve aykırı tarzı ile adete ilgi odağı oluyor. Daha önce sahnede saldırıya uğrayan Can Akın morali bozmadan bir çok rakibine inat tam gaz yoluna devam ediyor. Her gece sahne alarak en çok çalışan DJ olarak lanse ediliyor. Rakibinin olmadığını dile getiren Can Akın yeni projeleri ile yakında sevenleriyle olacağının müjdesini verdi.