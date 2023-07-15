İSTANBUL- Kışın azalan gün ışığı ile ilişkilendirilen mevsimsel depresyonun enerjide düşüş, aşırı

yemek yeme ve aşırı uyumaya neden olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla kış ayları ile

ilişkilendirilen mevsimsel depresyonun yazın da olabileceğini belirten Uzman Psikolog Ali Pamir Kaplan, çoğunlukla canlılık ile ilişkilendirilen yaz aylarına bağlı olarak da mevsimsel depresyon görülebileceğini ve kış depresyonundan daha farklı belirtileri olabileceğini de ekliyor.

Kışın ortaya çıkan mevsimsel depresyonun aksine yaz mevsimsel depresyonunda;

Uykuda azalma

İştahta azalma

Huzursuzluk ve kaygı hali görülmektedir.

Yaz depresyonunda intihar riski daha yüksek

Yazın ortaya çıkan mevsimsel depresyondan etkilenen kişilere bu durumun olası nedenlerinin ne olduğunu düşündükleri sorulduğunda birçok kişinin yüksek hava sıcaklığı, havadaki nem oranı ve güneş ışığının çok parlak olması gibi cevaplar aldığını aktaran Psikolog Kaplan, “Olası tetikleyicilerin nem, sıcaklık ve günışığı gibi etmenler olduğu düşünüldüğünde günden güne daha da ısınan gezegenimizde mevsimsel depresyon her zamankinden daha büyük bir ruh sağlığı krizine yol açabilir. Yükselen sıcaklıkların ruh sağlığı problemleri nedeniyle acil servis başvuruları ve intihar oranlarında artış ile ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda yaklaşmakta olabilecek bu ruh sağlığı krizi ile mücadele her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Mevsimsel depresyondan etkilendiğini ya da yakınlarından birinin mevsimsel

depresyonu olduğunu düşünenler için, Uzman Psikolog Ali Pamir Kaplan

yardımcı olabilecek adımları sıralıyor:

İlaç tedavisinin depresyonda etkili olduğu bilinmektedir. Bir psikiyatrist ile görüşün.

Mevsimsel depresyon da bir depresyon türüdür. Bu nedenle sevdiklerinizle geçirdiğiniz zamanı, fiziksel aktivitenizi arttırmak depresyonun olumsuz etkilerini azaltmakta yardımcı olabilir.

Psikoterapi. İlaç tedavisi ve yaşam değişikliklerinin yanı sıra psikoterapi sayesinde sorunlarınız hakkında farkındalığınızı arttırabilir; depresif duygu ve düşünceleri gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve baş edebilirsiniz.

HABER: ERCAN AYDIN