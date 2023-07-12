İSTANBUL - Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezi’nin (ARGEM) Yaz Kur’an Kursu'na katılan öğrenciler, trafik eğitimi almak ve trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmek için Trafik Eğitim Parkı'na götürüldü. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde trafikte doğru davranışları öğrenerek güvenli bir şekilde hareket etmeyi deneyimleme fırsatı buldular. Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere, trafik kuralları, trafik levhaları ve yaya geçitleri hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilere pratik uygulamalarla trafik akışı öğretildi. Akülü araç kullanan öğrenciler, hem yaya hem de sürücü olarak trafikte nasıl davranmaları gerektiğini deneyimlediler. Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilerin trafik bilincini artırmayı ve trafikte güvenli hareket etme alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. ARGEM Yaz Kur’an Kursu öğrencileri dini bilgilerini geliştirmekle kalmıyor, farklı alanlarda da eğitimler alıyor.

ARGEM Koordinatörü İbrahim Erdoğan, “Yaz Kur’an Kursu ile öğrencilerimizin dini bilgilerini geliştirmesini sağlarken farklı eğitsel programlar da düzenliyoruz. Onların gelişimine her alanda katkı vermeye devam ediyoruz.” dedi.

HABER: METE YILMAZ