İSTANBUL- "Yaz mevsimini hevesle bekleyenler arasında hiç şüphesiz çocuklar birinci sırada geliyor. Çocuklar yaz tatili boyunca pek çok aktiviteyle meşgul olup; park, bahçe, deniz ve havuzda bolca vakit geçiriyorlar. Hastalıklara karşı korunmasız oldukları için bu dönemde daha fazla dikkat edilip, takip edilmeleri gerekiyor. Yaz mevsiminde çeşitli risk faktörlerinin farkında olarak önleyici tedbirler alınması çocukların tatilin tadını doyasıya çıkarmasını sağlayabiliyor" diyen Uz. Dr. Seda Günhar, şöyle anlattı;

El-ayak-ağız hastalığı klorlamaya karşı dirençlidir

Enterovirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar yaz aylarında daha yüksektir. Bir enterovirüs enfeksiyonu olan el-ayak-ağız hastalığı; hasta kişinin hapşırması ve öksürmesiyle, sekresyonlarla, lezyonların olduğu deriye yakın temasla, enfekte havuz sularının yutulması bulaşabilir. Bu hastalıkta çocukların ağızlarında, ellerinde ve ayaklarında kabarcıklar olabilir veya sadece ağızlarında herpangina adı verilen lezyonlar olabilir. Bu virüs klora karşı dirençlidir. Havuzda klorlama yapılmasına rağmen havuz sularının yutulması bu hastalık için risk oluşturmaktadır. Hastalığı geçirecek bir tedavi ya da hastalıktan koruyucu bir aşı bulunmamaktadır. Kaşıntı giderici losyonlar ve boğaz ağrısı için spreyler kullanılabilir. Ayrıca uzman hekim tarafından ateş düşürücü ve boğaz ağrısı için ağrı kesiciler önerilebilir.

Sıcaklık ve nem idrar yolu enfeksiyonu riskini artırıyor

İdrar yolu enfeksiyonları çocuklarda, özellikle de kızlarda en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Sıcaklık ve nem arttıkça idrar yolu enfeksiyonu (İYE) riski de artar. Özellikle ıslak mayo ve ıslak bikini ile güneşlenmek idrar yolu enfeksiyonu sebepleri arasındadır. İdrar yolu enfeksiyonu; idrar yaparken yanma ve acı hissi, sık idrara çıkma arzusu, idrarı bitirememe hissi, idrarda kanama, bulanık idrar, ağır ya da kötü kokulu idrar, kasık ve/veya sırt ağrısı ve ateşe yol açabilir. Bu belirtilerden biri bile idrar yolu enfeksiyonunu işaret edebilir.

Çocuklar kulak enfeksiyonlarına yetişkinlerden çok daha duyarlı

Her 6 çocuktan 5’i üç yaşına gelmeden önce en az bir kere kulak enfeksiyonu geçirmektedir. Yaz mevsiminde yapılan birçok aktivite işitme sağlığına zarar verebilmektedir. Tuzlu veya tatlı suda yüzmek ve dalış yapmak, uçakla seyahat etmek, yüksek sese ve müziğe maruz kalmak veya havai fişek izlemek bunlardan sadece bazılarıdır. Yılın bu mevsimi kulaklar için en riskli dönem olabilir. Bu nedenle özellikle bu tür sağlık sorunlarına daha yatkın olan ailenin en genç üyelerinin kulak enfeksiyonlarını önlemek için ekstra özen gösterilmesi gerekmektedir.

Sıcak havalar besinlerin çabuk bozulmasına yol açabiliyor

Yaz aylarında enfeksiyon ve hastalıkların bir diğer önemli nedeni de gıda zehirlenmeleri veya gıda kaynaklı hastalıklardır. Bakteriler sıcak, nemli ortamlarda çoğaldığından, yemek pişirme ve piknik sayısının arttığı yaz aylarında gıda zehirlenmesi nispeten sık görülmektedir. Gıda zehirlenmeleri; sebzeleri, meyveleri, elleri ve pişirme yüzeylerini sık sık yıkayarak, gıdaların ve kapların çapraz kontaminasyona uğramasına izin vermeyerek ve gıdaları uygun sıcaklıkta pişirerek önlenebilir.

Bahçe ve parklarda oynayan çocuklar iyice kontrol edilmeli

Keneler ve sivrisinekler; Kırım Kongo kanamalı ateşi, Lyme hastalığı, Batı Nil ateşi ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklara neden olabilmektedir. Çocukta kene ısırması saptanırsa kenenin hemen uzaklaştırılması gereklidir. Kenenin olduğu bölgeye sıcak uygulama veya keneyi yakma işlemi yapılmamalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken kene çıkartılmasının sağlık personeli tarafından yapılmasıdır, o yüzden çocuğun vücudunda kene tespit edildiğinde en kısa sürede sağlık merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. Kene çıkartılırken ezilmeli, patlatılmamalı ve kenenin üzerine alkol, kolonya gibi kimyasal madde uygulanmamalıdır. Böcek ısırıklarında ise ısırılan bölgenin su ve sabun ile temizlenmesi oldukça önemlidir. Temiz bir bez ile kontrollü bir şekilde yapılan soğuk uygulama, ısırık bölgesinde oluşabilecek kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.

HABER: MERVE ELÇİ