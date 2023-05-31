İSTABUL- Programda” Yaz Aylarında Sık Görülen Çocuk Hastalıkları” konusuna değinildi. Güneş çarpması ve yanıkları nasıl tedavi edilir, güneş yanıklarına karşı nasıl önlemler alınmalıdır, isilik nedir, neden olur, havuz enfeksiyonlarından korunmak için ne yapmak gerekir, böcek ve sinek ısırmalarında ne yapmak gereklidir, yaz ishali nedir gibi konular paylaşıldı. Şimdi sizlerle…

Güneş çarpması nasıl belirti verir ve tedavisi nasıldır?

Güneş çarpması çocuklarda ve yaşlılarda dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınlarına belli saatlerde fazla maruz kaldığımız dönem vücut sıcaklığın artması ve terleme sonucuyla güneş çarpması durumları oluşabiliyor. Güneşin bize direk yansıdığı saatlerde değil özellikle çocuklar için sabah saat 9’a kadar ve öğleden sonrası içinde 5’ten sonrası önerilir. Tedavisinde vücut sıcaklığı 40 derecenin üstündeyse bol sıvı tüketilmeli, duş alınmalı, solunum ile ilgili ve bazen bilinç kaybına kadar giden sorunlar için büyük damarlara ve vücuda soğutma uygulaması yapılabilir.

Yazın sık rastlanan güneş yanıklarından korunmak için önerileriniz nelerdir?

Güneşin en yoğun olduğu saatler dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Dışarıdaysak eğer ince ve açık renk giyilmeli, güneş kremi sürülmelidir. Kremlerin etkisi 2-3 saat sürebiliyor bununla beraber güneş gözlüğü ve şapka kullanılabilir. Yanık hafif ise nemlendirici kullanılabilir fazla ise hastaneye başvurmak gerekir.

Çocuklarda ve bebeklerde yazın oluşan isilik nedeni nedir? İsilik oluşmaması için nasıl önlemler alınmalıdır?

İsilik vücut sıcaklığının artması sonucu ter kanallarının tıkanmasıdır. Bunlar hafif formda olduğu gibi çok ciddi vücutta enjekteye neden olabiliyor. Çocukları çok sıkı ve kalın giydirmek nedenleri arasındadır. Yazın gözenekleri daha çok tıkadığı ve bu yüzden isil oluşumuna sebep olduğu için bebek yağı tarzı şeyler önermeyiz. Bebek yağı yerine su bazlı nemlendiriciler kullanılması gerekir. İsiliği önlemek için sık sık banyo yaptırmak gerekir eğer ilerlemişse kremler kullanılabilir. Anneler sık banyo yaptırmayı sağlıklı görmüyorlar, çocukların hemen hasta olabileceklerini düşünüyorlar ama sık sık banyo yaptırmak çocuklar için çok daha sağlıklıdır.

Havuz enfeksiyonları hangi hastalıklara yol açar? Yazın havuza girerken nelere dikkat edilmeli?

Havuzun hijyeni yeterli değil ise birçok organımızı etkileyebilir. Göz iltihaplanmaları, cilt irritasyonları, yuttukları su sebebiyle bağırsak enfeksiyonları, kız çocuklarında özellikle idrar yolu enfeksiyonları oluşabilir.

Dikkat etmemiz gereken konular ise; Temiz olduğunu düşündükleri havuza girebilirler, mümkünse su yutulmamalı, ıslak mayoyla oturulmamalı, havuzdan sonra duş alınmalı, bol su tüketilmelidir.

Böcek ve sinek ısırmaları sonrası ne yapmalıyız?

Yazın böcek ve sinek ısırıkları ile çok sık karşılaşırız. İnsanlarda yarattıkları alerjik reaksiyonlar farklı olabiliyor. Sinek ve böcek ısırıklarından sonra kaşıntı ve kızarıklık var ise yaş gruplarına özel jeller ve kremler kullanılabilir. Bilinmeyen bir böcek ısırması var ise en yakın hastaneye gidilmeli. Böcek ilacı veya spreyler çocukların erişemeyeceği yerde bulundurulmalı.

Mide bağırsak enfeksiyonu ve ishaller neden yazın sık olur?

Yazın virüsler hava yoluyla hemen bulaşır. En sık 2 yaşında rota virüsü ile karşılaşırız. Aynı şekilde gıda yolu ile de çok sık ishal ve mide enfeksiyonu yaşayabiliriz. Gıdalar yazın çabuk bozulabiliyor, özellikle şekerli ve sütlü tatlılar bunlarla beraber ishal oluşur.

Dışarda beklemiş ürünler tüketilmemeli, ishaldeki sıvı kaybı bol sıvı tüketilerek kontrol altına alınabilir ama eğer ishalle beraber kusma var ise en yakın hastaneye gidilmesi gerekir.

HABER: ELİF HAYVALI