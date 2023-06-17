İSTANBUL- Hemen hemen hepimizin gündeminde yer alan “Yaz mevsiminde sağlık yönetimi ve bölgesel incelme” konusunu işleyen etkinlikte, yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde sağlık yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, doğru bilinen yanlışlar ve tıbbın sunduğu çözümler konuşuldu. Ayrıca özellikle kadınların en çok merak ettiği “bölgesel incelme” konusu da ele alınarak hedeflenen bölgelerde etkili sonuçlara ulaşmak için yapılması gerekenlere değinildi.

İş ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı davette Meltem Kazaz, Pınar Hotiç, Müge Sırmabıyık, Candice Roelens, Hande Yurttaş ve Carolin Almozlino gibi tanıdık simalar da yer aldı. Bütüncül ve kişiselleştirilmiş tıbbi uygulamaların yaşamı iyileştireceği esasıyla yaz mevsimine özel tavsiyelerde bulunan IRC Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver “Kıştan yaza geçerken vücut, adaptasyon sürecine ihtiyaç duyar ve sağlıklı olma hali, mevsimlere göre bile değişkenlik gösterir. Vücudun iyi halinin korunabilmesi için dönemsel olarak dikkat edilmesi gereken yöntemler vardır. Özellikle yaz mevsiminde bağışıklık mekanizması etkilenerek mevsimsel hastalıklar ortaya çıkar. Kişiler yaz aylarında ısınan havalardan olumsuz etkilenmemek için bu dönemde beslenmesine özen göstermeli, tuz tüketimini sınırlandırmalı ve bol miktarda sıvı tüketmelidir. En büyük organımız cildimiz için mutlaka uygun güneş koruyucuyu kullanmalı ve en tehlikeli olduğu bilinen 11.00 ve 13.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalmamalıyız. Alkol ve sigara tüketimine sınırlandırmalar getirerek vücutta yaratığı toksik etkiyi minimuma indirmeyi amaçlamalıyız. Tüm bu noktalara dikkat ederek tıbbın sunduğu çözümlerden faydalanabilir ve yenileyici uygulamalarla vücudun bağışıklığını güçlendirebiliriz.” dedi.

Bölgesel İncelme Doğru Şekilde Uygulanırsa İstenilen Sonuçlar Elde Edilebiliyor

Genetik&Kök Hücre Koordinatörü Dr. Elif İnaç ise özellikle bölgesel incelme konusuna değinerek “Yaz mevsimine hepimiz incecik ve fit bir vücutla girmek istesek de bazen diyete ve egzersize rağmen bu mümkün olmuyor. Bu noktada bölgesel incelme imdadımıza koşuyor ve doğru uygulamalar yapıldığı takdirde istenilen sonuçlar elde edilebiliyor. Bölgesel incelmede en sık Cryo lipoliz, mezoterapi ve ESWT gibi yöntemleri tercih ediyoruz. IV terapi ile de bu yöntemleri destekliyoruz. Bölgesel incelme uygulamalarının prosedürleri kişiden kişiye değişse de genel olarak herkese uygulanabiliyor. Burada önemli nokta ise bölgesel incelme uygulamalarının hangi hastalara uygun olup olmadığının hasta özelinde değerlendirilmesidir” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ