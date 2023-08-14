Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz döneminde aileleriyle yaylaya çıkan çocukları eğlendirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla "Heybemde Neşe Var Projesi"ni yürütüyor.

Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ile gönüllü gençler, kendilerine tahsis edilen minibüsle zorlu yolları aşarak ulaştıkları yaylalarda, yüz boyama, zeka oyunları, futbol, dart ve mendil kapmaca gibi aktivitelerle çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Şu ana kadar 10 köyün yaylalarına çıkarak çocukların gönüllerine dokunan gençler, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyü yakınlarındaki yaylaya da gitti.

Çocuklara oyuncak dağıtan, oyunlar oynayarak yüzlerini güldüren gönüllüler, süt sağan kadınlara da yardım etti.

Gençlik Lideri Feridun Çakı, engebeli yolları aşarak yaylalarda kalan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Köylülerin yazın hayvanlarını yaylalara çıkardığını anlatan Çakı, şunları kaydetti:

"Çocuklar da aileleriyle yaylalara gidiyor. Biz de çocukları mutlu etmek, okul havasından kopmamalarını sağlamak için yaylalara çıkıyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Süt sağan kadınlara da yardım ediyoruz. Çocukların mutlu olması için Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerimizle dağ, taş demeden yaylalara gidiyoruz. Çocukların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz."

"Çocukların yüzlerini boyadık, gönüllerine dokunduk"

Gönüllülerden Elif Şahin de çocukları eğlendirerek mutlu olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Şahin, "Dağları aşarak yaylaya geldik. Çocuklarla maç, dart ve satranç oynadık, yüzlerini boyadık. Çok güzel bir duygu." dedi.

Emrullah Nadiroğlu da küçüklerin yüzlerindeki gülümsemeyi görünce çok mutlu olduklarını aktardı.

Çocuklardan Berat Gölaşı, "Ağabeylerimiz bizim için yaylaya kadar geldi. Yüzümüzü boyadılar. Futbol ve satranç oynadık. Çok eğledik. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

AA