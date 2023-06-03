İstanbul

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Valiliği himayesinde 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya, dünyanın dört bir köşesinden ilgi gösterilen ve İstanbul'u yayımcılık dünyasında bir marka haline getirip dünyanın önemli telif pazarlarından birisi yapmayı hedefleyen programa, bu yıl 66 ülkeden 410 yayımcı katılacak.

Programda, 2023'ün odak ülkesi olan Özbekistan'la ilgili özel oturumlar düzenlenecek, müzik gösterimi ve halk dansları etkinlikleri yapılacak. Özbekistan ayrıca bu yıl en çok yayıncının katılacağı ülke olarak festivalde yer alacak.

Etkinlikte "Türkiye'de Yayıncılığın Yeni Tema ve Eğilimleri", "Dünya Yayıncılık Pazarında Yeni Gündemler", "Latin Amerika Edebiyatı Dünya Kanalına Nasıl Dahil Oldu?", "Zor Zamanlarda Yayıncılık-Mülteci Yayıncı Olmak" konularında uzman isimler konuşma yapacak.

Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı'nın organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, 2 bin 500'ü aşkın birebir görüşme yapılması hedefleniyor.

AA