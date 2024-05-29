Avrupa’da en popüler Yatırımla Oturma İzni programı Portekiz’e aittir. Zira, Portekiz Golden Visa programı Türkiye’den taşınmadan ailece beş yıl içinde Portekiz’de süresiz ikamet edebilme veya AB vatandaşı olabilme fırsatı sunar.

Portekiz Golden Visa programı, ülkede yapacağınız 500.000 Euro’luk fon yatırımı ile ailece Portekiz’de oturma izni almanıza izin verir. Golden Visa oturum kartı ile Portekiz’de oturabilir, çalışabilir, ayrıca 27 Schengen ülkesine vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe seyahat edebilirsiniz. Ayrıca, tek bir yatırımla tüm aile fertleri de Portekiz Altın Vize oturum kartı sahibi olabilir.

Portekiz oturma izni olan Golden Visa’yı bu kadar cazip kılan nedir?

1. Oturma izninizi alırken aralarından seçim yapabileceğiniz güvenilir banka fonları mevcuttur.

2. Portekiz vatandaşlığı için Portekiz’de yılda minimum yedi gün geçirmeniz yeterlidir.

3. 27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat olanağı sunar.

4. Fon yatırımı yaptıktan beş yıl sonra ailece Portekiz vatandaşlığına başvuru imkânı sunar.

Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra çocuklarınız Avrupa’nın dilediğiniz ülkesinde yaşayabilir ve AB’nin güçlü eğitim sisteminden faydalanabilirler. Bununla birlikte Avrupa’nın sağlık dâhil tüm kamu hizmetlerine erişme hakkına sahip olunur.

Yatırımla Oturma İzni ve Aile Birleşimi

Portekiz Golden Visa yatırımcısı olarak başvurunuzdan tüm aile fertlerinizin yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Aile fertlerinizin başvuru süreçleri, ana başvuru sahibi ile eş zamanlı olarak yapılabilir.

Aşağıdaki aile fertleriniz sizinle birlikte Portekiz oturma iznine başvurabilirler:

· Eşiniz

· 18 yaş altı çocuklarınız

· Öğrenci olmaları ve evli olmamaları şartıyla 25 yaş altı çocuklarınız

· 65 yaşın üzerindeki ebeveynleriniz

· 65 yaş altı ekonomik olarak size bağımlı olan ebeveynler

Portekiz Vatandaşlığı ve Pasaport Başvurusu

Portekiz’de Golden Visa fon yatırımı yaptıktan tam beş yıl sonra Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz.

Portekiz Vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli şartlar:

1. Portekiz’de vergi borcunuzun bulunmaması

2. Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak

3. A2 seviyesinde Portekizce bilmek

4. Portekiz’de yılda 7 gün bulunmak

Portekiz Golden Visa’nın Genel Faydaları

Portekiz Golden Visa başvuru sahiplerinin Portekiz’de yaşama ve çalışma hakları bulunur. Başvuru sahipleri, Avrupa’nın 27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat hakkına sahiptir. Yatırımcı ile birlikte aile fertleri de başvuruya ek bir yatırım yapmadan dâhil edilebilirler. Böylece aile fertleriniz de Golden Visa kartına ve tüm avantajlarına erişebilirler. Yatırımdan beş yıl sonra, ailece Portekiz vatandaşlık veya süresiz oturum kartı başvurusunda bulunabilirler ve bir AB pasaportuna sahip olabilirler. Portekiz pasaportu aldıktan sonra Avrupa Birliği’nin herhangi bir ülkesinde yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olursunuz.

AB Vatandaşlığına Giden En Kestirme Yol: Portekiz Golden Visa

Avrupa’daki yatırım programları değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır. Her Golden Visa programının öncelikleri farklıdır. Önemli olan sizin hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını belirlemektir.

Portekiz Golden Visa programı, Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan Avrupa vatandaşlığı edinerek ailelerinin yaşam kalitesini artırmak isteyen yatırımcılar için caziptir. Portekiz Golden Visa programı başvuru sahibinin ve aile fertlerinin diledikleri AB Schengen ülkesinde sınırsız yaşayabilme, çalışabilme, eğitim dâhil tüm kamu hizmetlerine erişebilmesine izin verir.

Özetle, Avrupa’da yatırımla oturma izni ve vatandaşlık programları içerisinde en avantajlı olan Portekiz’dir. Bunun tek nedeni vatandaşlık başvurusu için Portekiz’de yaşama şartının bulunmamasıdır. Eğer sizin de Türkiye’den ailece taşınmak gibi bir durumunuz yoksa rotanızı Portekiz Altın Vize uygulamasına çevirmeniz daha doğru ve problemsiz bir yöntem olacaktır.

Yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunarak beş yıl sonra Portekiz pasaportuna başvurabilirsiniz. Golden Visa veren ülkeler arasında Portekiz AB pasaportuna en kolay ulaşılan Golden Visa programına yapılacak tek yatırımla eşinizi ve 25 yaşın altındaki çocuklarınızı, anne babanızı ve hatta eşinizin anne babasını başvurunuza dâhil edebilirsiniz.

Portekiz Golden Visa oturum kartıyla çocuklarınız Portekiz vatandaşlarının sahip olduğu eğitim imkânlarından yararlanabilirler. Beş yıl sonra ise alınılacak Portekiz vatandaşlığı ile AB vatandaşlarının sahip olduğu Avrupa’nın tüm ülkelerinde yaşama, çalışma ve eğitim alma haklarından yararlanılır.

Yunanistan Golden Visa uygulamasında olduğu gibi paranızı ömür boyu bir yatırıma bağlamak zorunda kalmazsınız. 5 yıl sonra Portekiz vatandaşlığınızı aldıktan sonra tüm paranızı çekip Portekiz dışına çıkartabilirsiniz. Özetle, Portekiz Golden Visa Türkiye’den taşınmadan en kolay Avrupa vatandaşlığı için 27 Schengen ülkesi içerisinde istisna bir konumdadır.

Ayrıca, Yunanistan’da ev satın alarak dâhil olunan Golden Visa programında çocukların 18 yaşına geldiklerinde aile birleşiminden düşmeleri ama buna rağmen mülk üzerinden veraset vergisi ödemeleri gerektiği, ebeveynlerin ise sadece vizesiz seyahat için ömür boyu mülklerini satamamaları düşünüldükçe bu programın ileri vadede yük ve sorun çıkaracağı söylenebilir. Oysa Portekiz’de yapılacak yatırımla 5 yıl sonra Avrupa vatandaşı olup Portekiz’den rahatlıkla paranızı çıkarabilirsiniz. Çocuklarınız da ömür boyu Avrupa vatandaşlığından faydalanır ve istemezlerse Portekiz’le pasaport dışında herhangi bir bağları kalmaz. Çocuklar özgürlüğe adım atarlar.

Golden Visa ile uyumlu gerek temettüyü baştan ödeyen fonlar gerekse açık uçlu likit-banka fon seçenekleri hakkında aklınıza takılan tüm sorular için deneyimli ekibimize ulaşabilir, Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.