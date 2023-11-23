İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, yeniden yapılandırılan yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamında, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji/strateji" puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; "teknoloji/strateji" puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek.

Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar TL limit tahsis edilirken, program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanıyor.