Ankara

Koçbey, Takasbank'ın Kurumsal Yatırımcı Portföy İstatistikleri'ne göre, 2022 sonu itibarı ile 1,2 trilyon lira olan fon dünyası toplam büyüklüğünün yeni yatırımcı girişleri ve fon varlıklarının değer artışıyla yıl başından bu yana yüzde 50 gelişim gösterdiğini kaydetti.

7 Temmuz itibarıyla yatırım fonu dünyasının toplam büyüklüğünün 1,8 trilyon liraya ulaştığını ifade eden Koçbey, "Bununla beraber menkul kıymet yatırım fonları 1 trilyon lira eşiğini aşarak, 2022 yıl sonuna göre yüzde 54, 2021 sonuna göre ise 4 kat bir büyüme gerçekleştirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) menkul kıymet yatırım fonu yatırımcı sayısı verilerine bakıldığında, yıl sonu itibarı ile 3,6 milyon yatırımcı sayısının 3,9 milyona ulaştığı müşahede edilmektedir." dedi.

TL cinsinden finansal varlıklara ilgi yüksek

Koçbey, yatırım fonlarının en fazla yatırım yapılan ürünlerin, "vadeli mevduat", "katılım hesapları" ile "hisse senedi" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Vadeli mevduat ve katılım hesapları toplam büyüklüğü 2022 sonunda 188 milyar lira iken güncel durumda 320 milyar liraya yükseldi. Yatırım fonlarının hisse senedi yatırımları 300 milyar lira ulaştı. Bu artışlar, Türk lirası cinsinden finansal varlıklara duyulan güvenin ve Borsa İstanbul Pay Piyasasına gösterilen ilginin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Fon performanslarına bakıldığında ise yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan fonların hisse senedi yoğun fonlar olduğu değerlendirilmektedir."

Koçbey, bu yıl en yüksek oransal büyümeyi gerçekleştiren fon türünün "borsa yatırım fonları" olduğunu belirterek bu fonların katılma paylarının fon toplam değeri üzerinden hesaplanan piyasa fiyatıyla hisse senedi gibi Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü ve bu yıl içinde yüksek talep aldığını ifade etti.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplanan fon tutarının 580 milyar liraya, katılımcı sayısının ise 15,2 milyon kişiye ulaştığını bildiren Koçbey, sisteme duyulan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Koçbey, 18 yaş altındaki bireylere BES yapılabilmesinin sisteme önemli katkı sağladığını vurgulayarak 18 yaş altı katılımcı sayısının 778 bine, toplam fon tutarının ise 5,5 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi.

31 Aralık 2022-7 Temmuz 2023 arasında fonların büyüklüklerindeki (milyar lira) gelişim şöyle:

Yatırım fonları (milyar lira) 31.12.2022 7.07.2023 değişim (milyar lira) değişim (yüzde) Menkul kıymet yatırım fonları 672,3 1.036,30 364 54 Emeklilik yatırım fonları 433 580,4 147,4 34 Borsa yatırım fonları 14,5 58,9 44,4 306 Gayrimenkul yatırım fonları 34,8 44,7 9,9 28 Girişim sermayesi yatırım fonları 44,9 66,1 21,2 47 Toplam 1.199,50 1.786,40 586,9 50

AA