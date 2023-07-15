Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankta yaşlı adam ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sırasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bir bankta uyumaya başladığı görüldü. Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran'ın yanına bu sebeple kimse yanaşmadı. Havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı, tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

HABER:MERVE ELÇİ