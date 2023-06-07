İSTANBUL - Modern ve Model Çekmeköy vizyonu ile ilçeye yeni eserler kazandırmaya devam eden Çekmeköy Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Yaşar Doğu Parkı’nı yenileme ve revize çalışmalarına başlıyor. Yeniden tasarlanan ve daha modern bir görünüme kavuşacak olan Yaşar Doğu Parkı içerisinde; 11 bin 241 metrekare yeşil alan, 468 metrekare sosyal tesis alanı, basketbol sahası, oyun grubu alanı, spor aletleri alanı, bisiklet ve yürüyüş yolu, 34 araçlık otopark alanı ve lavabolar bulunacak. Sosyal tesis ve spor alanlarının bir arada bulunduğu proje tamamlandığında, Çekmeköy’e yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılmış olacak.

“Bölgede örnek bir park olacak”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Yaşar Doğu Parkı’mızı yeniliyoruz. Kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacağımız parkımız tamamlandığında mevcuttaki halinden daha estetik ve modern bir hale getirmiş olacağız. Bir yanda spor yaparken bir yanda da sosyal tesiste oturabilme imkanı bulacaksınız. Yaşar Doğu Parkı tamamlandığı zaman bölgede örnek bir park olacak. İnşallah en kısa sürede parkımızı tamamlayarak hemşerilerimizim hizmetine sunacağız” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL