Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu
Pandemi döneminde 4 hastaneye şarj...
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle' Karşımızda
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle'...
Peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar
Peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar
'Hayvan hareketleri, yayılmada risk unsuru'
'Hayvan hareketleri, yayılmada risk unsuru'
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı

Adana'da, Ceylan Beyazkaya (19), 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Hemen nikah dairesine gelen polis ekipleri, Beyazyaka'yı alıp, karakola götürdü.

30 Haziran 2020 Salı 14:09
0 Okunma
'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı

ADANA - Seyhan Belediyesi nikah dairesine, 5 aydır nişanlı olduğu adı açıklanmayan damat adayı ile nikah günü almak için gelen Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikah dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis merkezine gelen genç kızın ailesi ise, kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikahtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

Beyazkaya'nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

EVRAK EKSİĞİ SAYESİNDE KURTULMUŞ

​Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen Ceylan Beyazkaya'nın, nişanlısıyla nikah günü almak için geldiği belediye binasından, gerekli evraklar arasında eksik olduğu belirlenen ikametgah belgesini almak için ailesiyle birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderken, kurtarıldığı öğrenildi.

'SEVDİĞİM ASKERDE' 

Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde, annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ceylan BeyazkayaAdanaZorla Evlendirilmek Istendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo verirken dünya şampiyonu oldu
Kilo verirken dünya şampiyonu oldu
BÜYÜK YARIŞMA SONUÇLANDI
BÜYÜK YARIŞMA SONUÇLANDI
Bu tasarımlar plajlarda HİPNOZ etkisi yaratacak!
Bu tasarımlar plajlarda HİPNOZ etkisi yaratacak!
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
DİNÇER KARACALAR VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR VİTRİN NOTLARI
Burnumuzun dibinde bir oksijen deposu;  AYDOS ORMANI
Burnumuzun dibinde bir oksijen deposu;  AYDOS ORMANI
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
Covid-19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali
Covid-19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı