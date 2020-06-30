'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı

ADANA - Seyhan Belediyesi nikah dairesine, 5 aydır nişanlı olduğu adı açıklanmayan damat adayı ile nikah günü almak için gelen Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikah dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis merkezine gelen genç kızın ailesi ise, kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikahtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

Beyazkaya'nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

EVRAK EKSİĞİ SAYESİNDE KURTULMUŞ



​Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen Ceylan Beyazkaya'nın, nişanlısıyla nikah günü almak için geldiği belediye binasından, gerekli evraklar arasında eksik olduğu belirlenen ikametgah belgesini almak için ailesiyle birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderken, kurtarıldığı öğrenildi.



'SEVDİĞİM ASKERDE'



Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde, annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.