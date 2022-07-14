FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

Merhaba sevgili dostlar temmuz ayini da geride bıraktık bayramda geçti ağustos ayına geldik.

Zor zamanlardan geçiyoruz 4. yanımızdan sanki saldırı ve savaş rüzgârları var, kurtuluş savaşını hatırlatıyor hepimiz birlik ve beraberlik içersinde olursak, hepsini yeniden yeneriz aynı şanlı tarihimiz gibi, önemli olan içimize nifak tohumları atmamalı, öteki beriki demeden bir tarih kültür mirasıyla beraber geleceğe güçlü bir şekilde ilerlemeliyiz.

Sıcaklar bir yandan yangınlar bir yandan ,ani iklim değişiklikleri, doğal afetler bir yandan maalesef sağlık sıkıntıları bir yandan bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar bunlara karşı hepimizin yapması gereken ilk önce bireysel olarak enerjimizi yüksek tutmak. Allaha olan inancımızla şükürle varlığımızın şansına farkındalığını vararak yaşadığımız toprakların ne kadar zengin olduğunu, kültürel miras olduğunu ,manevi olarakta çok anlamlı olduğunu bilerek şükür ederek ilk önce enerjimizi yükseltiyoruz , enerjimizi yükseltirsek maddi manevi kapılar bize açılacaktır buna gerçekten yürekten inanan, hastada olmayacak, bolluk bereketle bize akacak, sağlıklı olacağız aşk sevgi para kariyer şans bolluk hepsi gelecek bizim sevgi enerjisinde kalmamız gerekiyor, insanlığın kurtuluşu gerçek sevgide saklı, sevgi mucizedir.

12 Ağustos Dolunayı

12 Ağustos 2022’de kova burcunda dolunay var, yükseleni aslan burcu

Bu dolunay önemli bir dolunay öz benliğimizle yaşam alanımızda oluyor ve de ilişkilerimizde, İlişkilerimiz de duygularımız da zorlanmalar kısıtlamalar sınırlamalar hissedebiliriz bu evliliğimiz olabilir ,partilerimizle ilişkimiz olabilir ,iş ilişkimiz konusunda olabilir, ani bitişler yaşanabilir zorluklar olabilir.

Sağlık olarak özellikle nabız nefes kan dolaşımı bacaktan dizden ayağa kadar olan bölüm, bağırsak, kasılmalar ve kalbi de etkiliyor bu anlamda sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Ani öfkelenmeler aniden hiddetlenmeler olabilir, boyun bölgesine dikkat etmek lazım, her zaman olduğu gibi sevgi enerjisinde kalıp şifalanmaya niyet etmemiz bizim daha hayramıza gözüküyor.

Yani şükür enerjisinde olmamız çok önemli şükür etmezsek de bugünümüze ,sağlığımızı ,sağlığımız konusunda da hatta negatif gelişmeler olabilir ,iskelet sistemimizde sıkıntılar olabilir kemik kas ağrıları olabilir , bu konuda yeniden yapılanma olabilir, o yüzden her zaman şükür enerjisinde kalmak bize hem iş hayatında hem sevgi anlamında hem de bolluk bereketle sağlıkta yukarı taşıyacaktır.

Ülkemiz açısından da dolunayda hatta dünya genelinde ani patlamalar savaş gerginliği bu tarz krizler olabilir hatta uçak kazaları olabilir elektrikle ilgili sıkıntılar olabilir.

Eğlence mekanlarında sıkıntılar yaşanabilir burada serin kanlı olmalıyız ve stratejik davranarak soğukkanlı olup uzak durmalıyız sanatçılarla ilgili konularda sıkıntılar olabilir.

Ve bu tutulmada sabit burçlar olan aslan kova akrep ve boğa burçları en çok etkilenecek burçlar.

27 Ağustos Yeni ayı

27 Ağustos günü başak burcunda yeni ay var ,yükseleni akrep.

Başak burcu çok çalışkandır titizdir ve bu bizim kariyer evimizde oluyor ama Aslanla başlıyor ev bu yüzden, kibre egoya dikkat etmemiz gerekiyor ,bunlardan uzak durmamız gerekiyor, her zaman sınavlarımızdan birisi de bunlardır zaten…

Başak Burcu sindirim sistemini ifade ettiği için buradaki sağlık sorunlarına dikkat etmeliyiz, sağlık evimizdeki şironun Koç burcunda olmasından dolayı da, baş bölgesindeki organlarla ilgili sağlığımıza da baş ağrılarına da dikkat etmeliyiz.

Hem cinsel güç yüksek olacak hem cinsel hastalıklar gün yüzünde olabilir, o yüzden bunları da dikkat etmek gerekiyor.

para anlamında da yine stratejik davranırsak ve sakin kanlı olursak dikkatli harcamalar yaparsak güzel gelirlerde elde edebiliriz.

İlişkiler anlamında ani değişiklikler olabilir ,aşk anlamında beklenmeyen hoş olmayan durumlarla karşılaşma olabilir , her zaman diplomatik olmaya kibar olmaya özen gösterirsek belki daha sakin atlatabiliriz… ağustos ayındaki bu tutulmalar biraz zorlayıcı olduğu için özellikle bahsetmek ve uyarmak istedim, tabii ki Allah bilir en doğrusunu .

Ülkemiz açısından bakacak olursak da medya ,basın yayın alanında ve hatta ilköğretim alanında da yeniden köklü yapılanmaları , var olanı yıkıp yeniden doğmak anlamında olabilir yani yeni yapılanmalara gidilebilir.

Hastanelerde hapishanelerde maalesef kapalı alanlarda olumsuz gelişmeler de olabilir.

Dilerim her şey bütünün hayrına, en yüksek hayrımıza olur.

30 Ağustos Zafer Bayramımız da kutlu olsun.

Saygı ve sevgi ile kalın.

Enerjist, astroloji yolcusu Funda Akosman @astropapatyaluna