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Zor şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Erzincan'da mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlayan işçiler, aileleri ile birlikte yaşadıkları çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Zor şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Erzincan'da mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlayan işçiler, aileleri ile birlikte yaşadıkları çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:05
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Zor şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

ERZİNCAN - Mardin ve Şanlıurfa'dan aileleriyle Erzincan’ın İliç ilçesine gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurdukları çadırlarda mangal kömürü üretiyor. 8 ay bölgede yaşayan işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunları toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Günlerce ağır dumanın altında süren nöbetin ardından üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.

Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziliyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 20 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Bu zahmetli sürecin ardından çuvallara doldurulan mangal kömürleri kilosu 2,5 ila 3 TL'den satışa sunuluyor.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ'

Nisan ayında Mardin’den ailesi ile birlikte gelen Şehmuz Akgün, 8 yıldır kömür üretimi yaptığını, sıkıntılar içerisinde yaşadıkları çadırda ekmek parası için mücadele ettiklerini söyledi. Akgün, "Burada akrep ve yılanların arasında banyo ve mutfak olmadan dağlardan akan suları içerek, çocuklarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu çileye çocuklarımız için katlanıyoruz, ancak yaptığımız işe değmiyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.

Murat Akgün ise Kasım ayına kadar mangal kömürü üretmeyi amaçladıklarını belirterek, "İzin verilen meşe ormanlarında alanlarda kesim yaptıktan sonra ağaçları dağdan indiriyoruz, Belirlenen sahada odunları yığdıktan sonra üzerini toprakla örterek yakma işlemine başlıyoruz. 15- 20 gün süren bu işlemin ardından kömürü hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

İş bulamadığı için bu yıl ilk kez kömür üretiminde çalışmaya başlayan Feyzullah Çelik (27), "Yakıma başladığımız ocakların başında 10-15 gün uyumadan nöbet tutuyoruz, emek sarf ediyoruz. Ancak ithal edilen kömür nedeniyle para kazanamıyoruz. Fiyatlar geçen yıla aynı oranda, giderlerimiz artıyor fakat kazancımız düşüyor" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 02.07.2019 04:19
Anahtar Kelimeler:
ErzincanMangal Kömürü
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