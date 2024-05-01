Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisansını tamamlamasının ardından bu alanda uzmanlaşan sınıf öğretmeni Osman Sıtkı Mert, görev yaptığı okulda 160 üstün yetenekli öğrenciyi yetiştirerek eğitim hayatlarına değer kattı.

Öğretmenlik mesleğine 2008 yılında başlayan Mert, 2011'de Anadolu Üniversitesinin Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisansını bitirdi.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda uzmanlaşan Mert, Nisan 2015'te Tepebaşı Kaymakamlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Projesi'nin (ÜYÇEP) yürütücülüğüne getirildi.

Ticaret Borsası İlkokulunda görevini sürdüren 40 yaşındaki Mert, Anadolu Üniversitesinin özel yetenekli ve diğer öğrencilerin bilişsel düzeyleri ile profillerinin belirlenmesi için geliştirilen "Anadolu Sak Zeka Ölçeği"ni uygulaması sonucu 10 eğitim öğretim yılında 4 bin 250 öğrenci arasından üstün yetenekli 225 çocuğu belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış uygulamalar yapan, öğrencilerinin "hayatta kalma becerileri, doğada matematik ve doğada fen" gibi eğitimler almasını sağlayan Mert, bilim ve deney merkezlerindeki atölyelerde öğrencilerini ödüllü yarışmalara hazırlıyor.

Dokuz yıllık süreçte bu öğrencilerden 160'ı mezun olup eğitim hayatına devam etti.

Bakanlık tarafından 2021 ve 2023'te "Yılın Fark Yaratan Öğretmeni" seçilen Mert, Uluslararası Dubai Eğitim Zirvesi'nde "En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni Ödülü"ne layık görüldü.

Mert, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi tarafından 141 ülkeden 14 bin 800 öğretmen arasında düzenlenen "Özel Öğretmen Ödülleri"ne yaptığı başvuruyla Avrupa'da ilk 10 öğretmen arasına girdi.

ÜYÇEP kapsamında yetiştirdiği öğrencilerle katıldığı atölyeyeler, yarışmalar ve elde ettikleri başarıları içeren dosya hazırlayan Mert, İngiltere merkezli Varkey Vakfı tarafından verilen "Global Teacher Prize-Küresel Öğretmen Ödülü"ne başvuru yapıp, kazanmayı planladığı ödülle çalışmalarını taçlandırmak istiyor.

"Her yıl programa 10-12 öğrenci dahil oluyor"

Öğretmen Osman Sıtkı Mert, 16 senelik öğretmenlik yaşamının son 10 yılında Ticaret Borsası İlkokulunda özel yetenekli çocukların eğitimiyle ilgilendiğini söyledi.

Anadolu Üniversitesinin Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisans yaptığını belirten Mert, "Anadolu Sak Zeka Ölçeği çalışmalarında okulumuzda proje yürütücüsü olarak görevlendirildim. Şu anda okulumuzda üstün yetenekli olarak belirlenen 65 öğrenciyle çalışıyorum, 160 üstün yetenekli öğrenci de mezun oldu." dedi.

Mert, öğrencilerinin her ay farklı eğitimcilerle "orman okulu" adı altında verilen eğitimlere katılarak, hayatta kalma becerileri, doğada matematik ve doğada fen gibi programlarda yer aldığını ifade etti.

Bilim ve deney merkezleriyle işbirliği yaptıklarını kaydeden Mert, "Çeşitli atölyeler tasarlıyoruz. Okulumuzda farklı konularda 68 atölye uyguladık. Öğrencilerimle katıldığım çeşitli bilim yarışmalarından dereceler elde ettik. Okulumuza kayıt yaptıran bütün birinci sınıf öğrencilerine ailelerinden izin alarak zeka ölçeğini uyguluyoruz. Her yıl programa 10-12 öğrenci dahil oluyor." diye konuştu.

ÜYÇEP programını tamamlayarak ilkokuldan mezun olan çocukların, Ticaret Borsası İlkokulu ile aralarında protokol bulunan benzer programların yürütüldüğü ortaokullara yönlendirildiğini anlatan Mert, ayrıca öğrencilerin sonraki süreçlerde T3 Vakfı, Deneyap Atölyeleri ile Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi programlarına katılma imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

Mert, yürüttüğü çalışmalar sonucu iki kez "Yılın Fark Yaratan Öğretmeni" seçildiğini, 2023'ün başında "Küresel Eğitim Ödülü"nü kazandığını belirtti.

Öğrencileriyle yaptığı atölyeler, projeler, çalışmalar ile yarışmalardan elde ettikleri ödüller raporlayıp gönderdiği Cambridge Üniversitesinin uzman jürisinin değerlendirmesi sonucunda Avrupa'da ilk 10 öğretmen arasına girdiğini dile getiren Mert, "Varkey Vakfı tarafından verilen ve 'Eğitimin Nobel'i' olarak nitelendirilen 'Global Teacher Prize-Küresel Öğretmen Ödülü' için özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için yaptığım çalışmalarla bu yıl başvuru yapacağım. O ödülü de kazanarak mesleki çalışmalarımı taçlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Osman Sıtkı Mert, kazandığı ödüllerin mesleki gelişimi ve kariyerine katkı sağlanmasının yanı sıra özel yetenekli öğrenciler konusunda dikkati çekmesi bakımından önemli olduğunu sözlerine ekledi.