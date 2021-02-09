Zeynep Sevim Tüzün'den sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesine destek geldi

HABER: MURAT UYGUR

Toplumsal konulara, doğaya ve hayvanlara yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile anılan oyuncumuz , hayvan barınağı ziyaretine 400 litre kedi kumu ile 750 kilogram ağırlığında kedi maması bağışlayarak sevimli dostlarımızı unutmayan oyuncu, fotomodel Zeynep Sevim Tüzün daha sonra hayvan barınağını gezerek sokak hayvanları için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Vatandaşlardan alkış alan oyuncu ,hayvan severlerden büyük ilgi gördü , İnsanlık ölmedi dedirtti. Oyuncu, Zeynep Sevim Tüzün, “Doğayı ve yaşamı seven birisi olarak hep ifade ettiğim gibi hepimiz elimizden geldiği kadarıyla tüm canlılar için emek harcamamız gerektiğine inanıyorum..." açıklamasın da bulundu.

Allah’ın sessiz kullarına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere, vatandaşlardan bazıları “Sanatçımız Zeynep hanımın birçok insana örnek teşkil edecek bir şekilde hayvanlarımıza bağış yapmasından dolayı oldukça mutluyuz. Zeynep Sevim Tüzün ise Dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. Burada yaşayan insanlar olarak burada doğasına, ağacına, ırmağına, sahiline, sokak hayvanlarına yardımcı olmalıyız diyerek insanları duyarlı olmaya davet etti !!!