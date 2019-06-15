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Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oldu

Samsun'un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel'in (4,5) peruk hayali gerçekleşti. Kuaför Hüseyin Alkan'ın aldığı özel peruk, Zeynep’in başına takıldı. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı. 

Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oldu

Samsun'un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel'in (4,5) peruk hayali gerçekleşti. Kuaför Hüseyin Alkan'ın aldığı özel peruk, Zeynep’in başına takıldı. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı. 

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
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Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oldu

(Samsun), (DHA)

Terme ilçesinde yaşayan Selma(26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine 26 Aralık 2016 günü, komşularının evinde oynadığı sırada  kızgın yağ döküldü.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü.  Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu.  Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra'nın saçları tekrar çıkmadı.

Zeynep İkra, peruk hayali kurmaya başladı. Ancak inşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, fiyatı 2 bin ile 6 bin TL arasında değişen peruğu maddi imkansızllıklar nedeniyle alamadı. 

YARDIMSEVERLER DEVREYE GİRDİ

Zeynep İkra'nın hayali basında yer alınca Türkiye'nin dört bir yanından hayırsever, küçük kıza peruk yaptırmak ve estetik ameliyata destek olmak için sıraya girdi. Aileye ulaşan hayırseverlerden biri de Samsun’da kuaför olan Hüseyin Alkan oldı. Alkan, aldığı özel peruğu Zeynep’in başına taktı. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı. 

Hüseyin Alkan’ın peruk getireceğini öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyen anne Selma Kırcel, “Artık kızım çok mutlu. Çok sevindi” dedi.

'DÜZENLİ TAKİP EDİP, PERUĞU DEĞİŞTİRECEĞİZ'

2 yıldır ihtiyaç sahiplerine peruk yardımı yaptıklarını anlatan kuaför Hüseyin Alkan da, “Zeynep için, binlerce kişi sosyal medyadan bana ulaştı. Elimizdeki perukları hemen hazırladık. Ailemizin yanına gelip Zeynep’i gördük ve oda dokunarak o duyguya ulaştık. Zeynep şu an çok mutlu. Kendi saçları gibi, boyasız orijinal saçlar. Çocuk saçları ile yapılıyor bu peruklar. Küçük çocuklar bana not yazarak, ‘Benim saçım onun saçı olsun’ diyorlar. Zeynep’in bundan sonraki tedavi sürecinde de aileyle birlikte olup, sürekli takip edeceğiz. Peruklarını düzenli şekilde değiştireceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeynepPerukKızgın YağHayalGerçekönce VatanHüseyin AlkanKuaförSamsun
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