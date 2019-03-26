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Zahide Yetiş İzmir’i Fethetti

“Cildin İçin Bir İyilik Yap” sloganıyla il il gezen Zahide Yetiş, hemşerileri olan İzmirli kadınların yoğun ilgi ve sevgisi karşısında göz yaşlarına boğuldu.

Zahide Yetiş İzmir’i Fethetti

“Cildin İçin Bir İyilik Yap” sloganıyla il il gezen Zahide Yetiş, hemşerileri olan İzmirli kadınların yoğun ilgi ve sevgisi karşısında göz yaşlarına boğuldu.

26 Mart 2019 Salı 15:12
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Zahide Yetiş İzmir’i Fethetti

İZMİR- Daha çok kadının cildi iyilik ile tanışsın diye, “Cildin İçin Bir İyilik Yap” hareketiyle kadınlarla buluşan Zahide Yetiş, hafta sonu memleketi olan İzmir durağında yüzlerce kadınla kucaklaştı.Kadınlar Zahide Yetiş ’in hem cilt bakım sırlarını öğrendi hem de Dermatologlar aracılığı ile cilt hakkındaki sorularına cevaplar buldu.

Şehir hayatının getirdiği hava kirliliği, düzensiz beslenme, stres, UV ışınları, hareketsiz yaşam, hızlı hava değişimleri gibi çevresel faktörler, çoğu etkene direk temas ile maruz kalan cildi daha hızlı yıpratıyor. “Bedenin en büyük organı olan cildimizin sağlığını korumak için bazı besinlere ihtiyacı olduğunu” belirten Zahide Yetiş, “Cildin İçin Bir İyilik Yap” hareketi ile farklı şehirlerde kadınlarla buluşup kucaklaşacak.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
“Cildin İçin Bir İyilik Yap”Zahide YetişElif Günay
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