Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Son Dakika
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs...
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale...
Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini açıkladı
Son Dakika
Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini...
ORMANDA BULUNDULAR
Son Dakika
ORMANDA BULUNDULAR
Banyoda ölü bulundu
Son Dakika
Banyoda ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yves Rocher Türkiye’den Hayvan Dostları İçin Anlamlı Proje 

Yves Rocher Türkiye, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında mağazalarından artan raf ve reyon parçalarını geri dönüştürerek kediler için özel kulübeler hazırladı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 13:20
8 Okunma
Yves Rocher Türkiye’den Hayvan Dostları İçin Anlamlı Proje 

İSTANBUL-  4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında mağazalarından artan raf ve reyon parçalarını geri dönüştürerek kediler için özel kulübeler hazırlandı.Doğaya ve çevreye saygılı Yves Rocher, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında şirket içi çalışanlarının katılımı ile İstanbul Lifepark’ta kediler için kulübe hazırlama etkinliği gerçekleştirdi. Geri dönüşüme uygun raf ve reyon parçalarından hazırlanarak süslenen kedi kulübeleri Bursa’da bulunan Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve açık havada gerçekleşen etkinlikte, Yves Rocher ekibinin kediler için özel olarak hazırladığı kulübeler renkli görüntüler oluştururken, markanın sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına  olan duyarlılığına da dikkat çekildi.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıHayvan DostlarıYves Rocher Türkiye4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baykuş Ödülü Aldı
Baykuş Ödülü Aldı
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
ARİF ANTLI’NIN DERGİSİ ANT MEDİA’YA ALTIN 61 ÖDÜLÜ 
ARİF ANTLI’NIN DERGİSİ ANT MEDİA’YA ALTIN 61 ÖDÜLÜ 
BAŞKENT’İN TERMAL ÜSSÜ: HAYMANA
BAŞKENT’İN TERMAL ÜSSÜ: HAYMANA
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Müzeye dönüştürdüğü köy evinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Müzeye dönüştürdüğü köy evinde ziyaretçilerini ağırlıyor
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi
Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi
Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma