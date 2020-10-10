Yves Rocher Türkiye’den Hayvan Dostları İçin Anlamlı Proje 

İSTANBUL- 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında mağazalarından artan raf ve reyon parçalarını geri dönüştürerek kediler için özel kulübeler hazırlandı.Doğaya ve çevreye saygılı Yves Rocher, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında şirket içi çalışanlarının katılımı ile İstanbul Lifepark’ta kediler için kulübe hazırlama etkinliği gerçekleştirdi. Geri dönüşüme uygun raf ve reyon parçalarından hazırlanarak süslenen kedi kulübeleri Bursa’da bulunan Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve açık havada gerçekleşen etkinlikte, Yves Rocher ekibinin kediler için özel olarak hazırladığı kulübeler renkli görüntüler oluştururken, markanın sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına olan duyarlılığına da dikkat çekildi.

ELİF HAYVALI