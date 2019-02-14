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Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi ve ya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve önyargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. 

Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi ve ya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve önyargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. 

14 Şubat 2019 Perşembe 18:15
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Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da

NEZAHAT GÖÇMEN

Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek dernektir. 19 aylık kızı Elif’ in yüz bölgesinde kemik ve doku gelişimini etkileyen Treacher Collins Sendromu ile hayata gelmesinin ardından farkındalık çalışması başlatan ve derneği kuran baba Emre Erdal tarafından kaleme alınan ‘Mucizenin Adı Elif isimli kitapta yüz anomalili bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıyor. Kitapta herkes kendinden bir şeyler bulabilir. Zorlu mücadelesi olan insanların yaşamı hakkında empati yapıp, kendi hayatlarını temellendirdiği zemini ve anlam yüklediği değerleri gözden geçirebileceği örnekleri okuyabilir.

Yüz anomalili bireylerin yaşadığı en büyük sorun toplum tarafından maruz kalınan tutum ve davranışlardır. Dernek kapsamında sadece Treacher Collins Sendromlu olan bireyler değil, yüz bölgesinde farklılık, doğuştan leke olan, dudak damak yarıklı ve kulak gelişimi tamamlanmamış bireyler de mevcuttur. Henüz çok yeni olan dernek kısa sürede önemli mesafe kat etmiştir.


Dernek bünyesinde oluşturulan gönüllü psikolog ekibiyle ailelere bire bir ve ya uzaktan ücretsiz psikolojik destek verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda farkındalığı artırmak amacıyla milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ilk defa uygulanan pilot proje ile ilk ve orta öğretim düzeyinde okulları kapsayan ‘akran zorbalığını önleyici, farklılıklara saygı temalı eğitimlere’ başlanmıştır.

Yüzümle Mutluyum Derneği başkanı Emre Erdal uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ve önemini vurguladı.

Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da faaliyet gösteren ANSTC derneği tarafından organize edilen ‘Aile Buluşması’ etkinliğine katılım sağladı.  Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle İspanya’ nın Burgos şehrinde 8- 10 Şubat tarihleri arası düzenlenen etkinliğe dernek başkanı Emre Erdal ve yönetim kurulu üyesi Pınar Emir katıldı. Karşılıklı deneyim aktarımı, uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda ülkenin farklı şehirlerinden aileler bir araya geldi. Buluşmaya Güney Amerika bölgesinde yüz anomalili bireyler için faaliyet gösteren en büyük ağın kurucusu Ekvadorlu doktor Luis Andres de katıldı.

Toplantı açılış konuşmasında söz alan dernek başkanı Emre Erdal günümüzde sınırların öneminin azaldığını belirtip benzer sorunları yaşayan insanların ortak noktalarda buluşup uluslararası işbirliğini artırıcı çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ve önemini vurguladı. Verimli geçen toplantı sonunda ülkeler arası uzun vadeli ağ kurulumuna yönelik çalışmanın başlatılmasına karar verildi.

Derneğin sloganı; ‘ Bakış açını değiştir, değişimi gör…’

Instagram / Facebook: yuzumlemutluyum

Önce Vatan Gazetesi

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