YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ HAFTASI (15- 23 MAYIS )

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan ‘görünür farklılığı’ olan bireyler için çalışan, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Doğumsal sendromlar, yara, yanık, tümör, iz gibi nedenlerle yüz bölgesinde ‘görünür farklılığı’ olan birey sayısının ülkemizde yaklaşık 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Derneğin amacı insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği bir bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumdaki önyargıları yıkmak, görünüş ayrımcılığıyla mücadele etmek, ‘yüz eşitliği’ konusunda farkındalık sağlamaktır.

Eğitim, iş, sosyal yaşamlarında insanlar ‘görünür farklılıkları’ nedeniyle irrite edici bakışlarla mücadele etmekte, dışlanmakta, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, özgüveni zedelemekte, sosyal izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir. Dernek,15-23 Mayıs tarihleri arasında ‘Yüzümle Mutluyum Haftası’ ile ‘görünür farklılığı’ olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, önyargıları kırmak, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumda farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bu sebeple;

· Herkesi; Yüz bölgesinde ‘görünür farklılığı’ olan bireylere karşı ‘eşit haklar, eşit şanslar, farklılıklara saygı’ prensibiyle nazik olmaya

· Medya, reklam veren, film dizi endüstrisini; dış görünümün başarı ve mutlulukla ilişkilendirilmediği, insan bedeninin nesnelleştirilmediği, dayatılan ideal dış görünüm ve güzellik kalıplarının ötesinde içsel değerlerin önemsendiği bir bakış açısıyla görünür farklılığı olan bireylerin ön planda olduğu çalışmalar yapmaya,

· Sağlık çalışanlarını; görünür farklılıkları olan bireyler için hizmet kalitesini artırmaya ve kendilerini bu noktada bilinçlendirerek bireylere karşı nazik davranmaya,

· Eğitimcileri; ‘görünür farklılıklara saygı’ çerçevesinde öğrencileri bilinçlendirme çalışmaları yapmaya

· İşverenleri; yüz eşitliği prensibiyle işe alım ve istihdam sürecinde görünür farklılığı olan bireyleri dış görünüşlerinden ziyade yeteneği ve kişiliği ile değerlendirmeye, fotoğrafsız özgeçmiş uygulamasını başlatmaya,

· Politikacıları; ayrımcılık ve nefret suçları konusunda etkin yaptırımlar düzenlemeye ve uygulamaya davet ediyoruz.

Yüzümle Mutluyum Haftası Sosyal Medya Kampanyası

· 15 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak;

· Yüzümüze yara bandı yapıştırarak ya da kelebek figürü çizerek fotoğrafımızı çekiyoruz.

· Çektiğimiz fotoğrafı #yuzumlemutluyum hashtagi ile @yuzumlemutluyum hesabını etiketleyerek sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz.

· Dilerseniz paylaşımınıza mesaj yazabilirsiniz ( Örn; dış görünüş ayrımcılığına hayır, başkası olma kendin ol, yüz eşitliği, ideal görünüş algılarını parçalayalım… gibi)

Instagram / Facebook / Twitter: @yuzumlemutluyum