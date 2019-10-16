YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ AVRUPA’DA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR 

NEZAHAT GÖÇMEN

İsviçre’ nin Zürih kentinde 9 – 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen toplantılarda derneği kurucu başkan Emre Erdal ve dernek üyesi Ediz Tekok temsil etti. Dört gün süreli etkinliklerde work-shoplar, güncel gelişmelerle ilgili akademisyenler tarafından bilgilendirme sunumları ve federasyonun komisyon ve bütçe oylamaları yapıldı. Zirvede söz alan dernek başkanı Emre Erdal yaptığı sunumla dernek faaliyetlerini paylaştı ve genel kurul gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdal, IFHOHYP oluşumunun işitme kaybı yaşayan bireylerin sorunlarının çözümü noktasında önemli bir global lobi potansiyeli taşıdığını belirtirken bununla beraber federasyonun temsil bağlamında farklı sendrom ve ya hastalığa sahip işitme kaybı yaşayan bireyler için de kapsayıcı bir çalışma içinde bulunması gerekliliğine işaret etti. Ayrıca zirvede beraber yer aldıkları, kardeş dernek olarak addettikleri İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile işitme güçlüğü yaşayan insanların farkındalığı ve hak savunuculuğu için yapılan çalışmaların uluslararası platformda ilgi görmesinin de sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

4 kıta ve 20 ülkeden üyesi bulunan IFHOHYP ( International Federation of Hard of Hearing Young People) yaklaşık yirmi yıldır işitme kaybı yaşayan gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çalışıyor.

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve önyargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek dernektir.