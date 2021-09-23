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YÜREKTEN YÜREĞE; BiRLiKTEN DiRLiĞE ŞÜHEDAYA VEFA

Gönül veren tüm can dostlara yürekten teşekkürler, Özellikle Çalıkuşları ve can dostum Avukat Tülay Bekar’a, ben de kalben yanınızdaydım, iyi ki varsınız!

23 Eylül 2021 Perşembe 13:42
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YÜREKTEN YÜREĞE; BiRLiKTEN DiRLiĞE ŞÜHEDAYA VEFA

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ&EMŞAV’ın 18 Eylül günü Gaziler Günü nedeniyle üçüncüsünü düzenlediği, Şehit aileleri ve Gazilerimizle bir araya geldiği “Yürekten Yüreğe; Birlikten Dirliğe, Şühedaya Vefa etkinliği her zaman ki gibi tarifi güç gözleri yaşartan duygusal anlara sahne oldu


Başta TURGUT OKYAY (Abdullah Öcalan’ı yargılayan önceki dönem DGM Başkanı emekli Yargıtay üyesi - Öyle ki; özellikle ayrım yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kılı kırk yarmasına rağmen kararı bozacak bir neden bulamamıştır. Aynı zamanda İmralı Adası’nda yapılan bu yargılama 1.5 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmıştır) olmak üzere; Yargıtay üyesi Sn. Ramazan Kaya, Ankara Milletvekilleri Sayın İbrahim Halil Oral, Sayın Şenol Sunat, Sayın Gamze Taşçıer, Sayın Prof. Dr. Arife Düzgün Polat, ATO Başkanı Sayın Gürsel BARAN, Maden-İş Sendikası Başkanı Nurettin AKÇUL, Özbekistan Ankara Büyük Elçisi Ekselans Sn. Alişer Azamhocayev adına Müsteşar Bahadır Nazarov ve Konsolos Aybek Razzakov, Afganistanın ilk kadın diplomatı Najiba Andismand ve kızı, Afganistan Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı-Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Sayın Torialai Esar, Ank Büyük. Şhr Bld. Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ank Byk. Şhr. Bldys.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sedat Coşar, Ank Büyük. Şhr.Bld. Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Dr. Sanem ARIKAN, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ali Haberal adına Prof Dr Doğan Tuncer, Cihan Yıldırım (Altındağ Halk Eğitim Merkezi müdürü), Ahmet Büberci (TRK yönetim kurulu başkanı) Mehmet Aypek, Zehra Su Olgun (Sanatçı), Ufuk Baykal Ülger (Dolunay Dergi Topluluğu Derneği başkanı) Abdullah Koç (Tavuk Üreticileri Derneği Başkanı), Süleyman Basa (Ankara Kent Konseyi Yönetim kurulu üyesi) yanı sıra yüzlerce şehit ailesi ve gazi yakınlarının katıldığı etkinlik; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için kanlarını, canlarını feda etmiş Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş Gazilerimiz anısına  bir dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşımızın büyük bir coşkuyla okunmasının ardından program EMŞAV Genel Başkanı Sayın Abdurrahman YILMAZ ve Çalıkuşları Derneği Başkanı Sayın Av.Tülay BEKAR’ın duygu yüklü konuşmalarıyla başladı.


Emekli Kurmay Albay Canfer BALÇIK’ın eşsiz şiiri Memedim’in Sayın Tülay BEKAR tarafından okunması esnasında salonda oluşan duygu yoğunluğu yerini göz yaşları içinde alkışlara terk etti. Konuk konuşmaları ve plaket töreni sonrası Kuranı Kerim tilavetinin ardından ATO’nun “Sakarya Meydan Muharebesi” anısına bastırdığı hatıra para konuklara dağıtıldı.

Birlikte yenen yemek sonrası Kültür Bakanlığı Sanatçısı Sayın Arif ÇELİK sahne alarak çeşitli kahramanlık ve Çanakkale türkülerini seslendirmesi sonrası etkinlik bir daha ki buluşmaya kadar sona erdi.

Sosyal MedyadaYürekten Yüreğe; Birlikten Dirliğe, Şühedaya Vefa

     

Önce Vatan Gazetesi

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