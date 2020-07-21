Yüreği Özel Başkan

HABER: AZİZ KARATAŞ



Samsun'da 2013 yılından bu güne özel gereksinimli çocuklarla gönüllü çalışmalar yapan 28 yaşındaki Ayşenur Akça, Karadeniz Down Sendromlular Derneği Başkanı olarak seçildi. Akça, Karadeniz Down Sendromlular Derneği ile birlikte özel çocukların hayata kazandırılma noktasında yapılacak çalışmaları faaliyete geçirmek için kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

ONLARI HAYATA KAZANDIRACAĞIZ

Özel gereksinimli çocukları tanıdıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Akça, "Üniversitede aldığı özel eğitim ile yaptığım çalışmalar sonrasında özel gereksinimli çocukları tanıyıp, hayatlarına dokundukça onlara yönelik bir çok çalışmanın hayata geçmesinde ben de olmalıyım diye düşündüm. Sadece Samsun'da değil, Karadeniz Bölgesi'nde down sendromlu çocukların sesi olmak için çalışmalar başlattık. Down Sendromu savunucuları olarak özel çocukların hayatına olumlu etki edecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.