Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme

HAKKARİ - İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal, sabah saatlerinde dükkânını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Çekirgenin, Yüksekova'da bu mevsimde görülmeyen bir tür olduğunu düşünen Kartal, cansız olan çekirgeyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu büyüklükte çekirgeyi ilk defa gördüğünü belirten Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Haberlerde gördüğüm için biliyorum ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi. Yüksekova ilçe Tarım ve ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çekirgenin yerel bir tür olmadığını belirterek, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderme kararı aldı.