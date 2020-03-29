Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik...
Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerinde 'korumalı maske' üretimi
Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerinde...
Ev karantinasının en sağlıklı 11 gıdası
Ev karantinasının en sağlıklı 11...
Boksta 1 sporcu daha pozitif
Boksta 1 sporcu daha pozitif
Diyaliz hastaları için ekstra önlem gerekiyor
Diyaliz hastaları için ekstra önlem...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı.

29 Mart 2020 Pazar 08:37
0 Okunma
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Bu karar sonrası jandarma ekipleri, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyün sakinlerinin de, evlerinden çıkmadıkları görüldü. Köyde sokaklar boş kaldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BİLGİ ALDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş’ı telefonla arayarak bilgi aldı. Oktay, muhtar Aktaş'ın, cep telefonları ile haberleşmede sıkıntıların yaşandığını iletmesi üzerine köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, köye yarın mobil baz istasyonu gönderileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatÇekerekKarantinaKoronavirüsCovid19SalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ÖNLEMLER 
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ÖNLEMLER 
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Engellilerden 'evde kal' mesajı
Engellilerden 'evde kal' mesajı
Can dostlarının ihtiyaçları için kepenk kapatmadılar
Can dostlarının ihtiyaçları için kepenk kapatmadılar
Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ
OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
Koronavirüs limona talebi artırdı
Koronavirüs limona talebi artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı