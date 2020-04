YÖRÜĞÜN HARMAN OLDUĞU TOPRAKLAR: AKSEKİ

MURAT AK

Bu hafta sizleri benim için de çok özel anlamları olan bir şehre götürmek istiyorum. Evet bu haftaki rotamız yazarınızın baba toprağı Torosların incisi, dağları buram buram kekik kokan şehir Akseki....

1050 metre rakımda kurulmuş olan Akseki, yemyeşil dağları ve güzellik fışkıran yaylalarıyla ciğerlerinizi bayram ettirmeye hazır. Şehirlerin kalabalığından, hava kirliliğinden, trafik karmaşasından sıkıldıysanız oksijen cenneti Akseki’ye seyahat etmenin tam zamanı...





AKSEKİ İLÇEMİZ ANTALYA İLİMİZDE

Dağları kekik kokan güzel şehir Akseki, Antalya ilimizin küçük ve şirin ilçelerinden biri. Antalya – Seydişehir – Konya karayolundan 151 km. mesafede bulunan Akseki’ye yaklaşık 2 saat 15 dakikada rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul üzerinden ise Akseki’ye, İstanbul – Konya – Antalya karayolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.

DÜĞMELİ EVLER MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURUYOR

50 cm kalınlığında kuru taş duvarlar üzerine yapılan bu evlerin en önemli özelliklerinden biri dıştan sıva dahi kullanılmadan inşa edilmesi. Düğmeli evlerin duvarları kuru taş olarak örülürken hiçbir harç malzemesi de kullanılmıyor. Ancak bazı evlerin iç duvarlarında sıva kullanıldığı görülebiliyor. Yapıda kullanılan taş duvarların içleri de çakılla dolduruluyor. Yapının taşıyıcısı bu taş duvarlar gibi görünse de aslında ev ahşap iskelet üzerinde duruyor. Yapıya "Düğme" ismini veren de işte bu ahşaplar oluyor.

YAPIMINDA KATRAN AĞAÇLARI KULLANILIYOR

Taş duvar örüldükten sonra duvar boyunca her iki tarafa 7x7 cm / 8x8 cm ebatlarında “hatıl” denilen ahşap latalar uzatılıyor. Ayrıca bu hatıllar, 50 cm'de bir kullanılan aynı ebatlardaki “düğme” veya “peştivan” olarak adlandırılan kısa latalarla birbirine bağlanıyor. Araları taşla doldurularak duvar örgüsüne devam ediliyor. Temelden çatıya kadar taşların arasında uzanan bu ahşap dikmeler, bir çeşit "ahşap karkas sistem" taşıyıcısı haline getiriliyor. Yapı mimarisinde köy halkının belirttiği ardıç ve andız ağaçlarının yanında çürümeden yüzlerce yıl dayanabilen katran denilen bir ağaç türü kullanılıyor.

KARDELENİN ANA YURDU AKSEKİ

Bembeyaz karların arasından adeta baharı müjdelercesine fışkıran kardelenlerin memleketinin Akseki olduğunu biliyor muydunuz ? Kardelen çiçeği'nin ana yurdu Akseki'nin Çimi Köyü Göktepe Yaylası. Kardelen çiçeği, ilkbaharda en erken çiçek açan bitkilerin başında geliyor. Yerdeki karın erimesini bile beklemeden süt beyazı çiçekleriyle karların arasında boy verdikleri için “kardelen” diye adlandırılmış. Kış günlerinde beyazların arasında bu muhteşem görsel şöleni izlemek istemiyorsanız rotanızı mutlaka Akseki'ye çevirin.

TÜRKİYE'NİN İLK FOLKLOR MÜZESİ AKSEKİ'DE

Buram buram yörük kültürünü barındıran Akseki, doğal olarak çok zengin folklorik bir kültüre de sahip. Bu potansiyelini turistik bir değere dönüştürmek isteyen Akseki'de Türkiye'nin ilk folklor müzesi Sarıhacılar Mahallesinde siz seyahat ve folklor tutkunlarını bekliyor.

YABAN KEÇİLERİ İÇİN AKSEKİ TAM BİR CENNET

En zorlu kayaların zirvesine kadar çıkabilme özelliği ile tanıdığımız Yaban keçilerini, Akseki'de doğal ortamlarda rahatlıkla izleyebilmek mümkün. Doğaseverler için her an birbirinden güzel kareler yakalamak an meselesi Akseki'de. Özellikle Giden Gelmez dağlarında bulunan Yaban keçileri, kış aylarında yiyecek bulabilmek için Akseki Değirmenlik mahallesine geliyor. Mahalle halkı tarafından çeşitli mevkilere yaban keçileri için yiyecekler ve yemler bırakılıyor. Mahalle halkı ve yaban keçileri arasında duygusal bir bağ oluşmuş durumda ki keçiler bunu her yıl tekrarlıyor.

TARİHİ İPEK YOLU AKSEKİ'DEN GEÇİYOR

800 Yıllık Tarihe Sahip Akseki, tarihi ipek yolunu da içerisinde bulunduruyor. Roma ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’nin en önemli kervan yolu olma özelliğine sahip olan ipek yolu, uzun yollardan gelen kervanların dinlenmesi içinde önemli bir yer niteliği taşıyor.

MUHTEŞEM BİR TABİAT

Akseki’de tabiat o kadar güzel ki adeta her bir köşesinden ayrı bir güzellik bulunuyor. Akseki’ye geldiğinizde birbirinden güzel manzaraların tadını çıkarmak için sabırsızlanabilirsiniz.

SİZ HİÇ KAŞIKLARLA OYNANAN AKSEKİ DÜĞÜNÜ GÖRDÜNÜZ MÜ ?

Akseki, ağaç işlemeciliğinin en nadide ürünlerinden biri olan kaşıklarıyla da ünlü bir şehrimiz. Bu kaşıkların aynı zamanda Akseki düğünlerinin de vazgeçilmezi. Erkeklerin kaşıklarla karşılıklı oynadıkları oyunlar muhteşem bir görsel ve işitsel ziyafet sunuyor izleyicilerine. Sadece bu nedenle dahi Akseki'ye seyahat etmek mümkün.

YAYLALAR DİYARI AKSEKİ

Birbirinden muhteşem doğal güzellikleri barındıran Akseki'de zamanın yorgunluğunu giderebileceğiniz ruhunuzu dinlendirebileceğiniz çok sayıda yayla bulunuyor. Göktepe ve Çimi yaylaları, bunların en meşhurlarından sadece ikisi.

MİS GİBİ HAVASIYLA AKSEKİ SİZLERİ BEKLİYOR

Evet sevgili dostlar harikulade doğal zenginlikleriyle, zengin kültürel ve folklorik birikimiyle, birbirinden enfes damak tatlarıyla, oksijen dolu tertemiz havasıyla, kayalıklı dağlarından fışkıran yemyeşil ormanlarıyla baba toprağı cennet Akseki'yi anlatmaya ne satırlar yetiyor ne de sözcükler. Haftaya inşallah bir başka rotada buluşabilmek dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve sizi bekleyen diyarlara yelken açın, hep seyahatte kalın...

Yazımızın hazırlanmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet UYSAL ve Doğan DOĞANAY beyefendilere çok teşekkür ederim