Yoksulluk ve İsrafa Karşı El Ele

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Uzun yıllardır israf ve yoksullukla mücadele eden ve başarılı birçok çalışma yapan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri oy birliği ile seçti.

Gıda bankacılığı sistemiyle israf ve yoksullukla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan TİDER, hem ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarına dokunarak onları mutlu etmeyi hedefliyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Oy birliği ile seçilen Yönetim Kurulu isimleri şöyle; Asil Üyeler: Hande Tibuk - Net Holding A.Ş. YK Murahhas Üyesi, Sabri Gülel - Kükrer A.Ş. YK Başkanı, Tal Garih Alarko Holding - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Direktörü,

Merve Yıldırım - FOX TV Haber Spikeri, Burak Küntay - Akademisyen. Yedek Üyeler: Yasemin Ahıskalı - Akya Global YK Başkanı, Can Bozoklar - Can Medya YK Başkanı, Bülent Burgaç - Danışman, Esin Pala - Solutions Ajans Başkanı, Fethi Erhan - Tredi Bilişim Genel Müdür.