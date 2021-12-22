Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yoksulluk ve İsrafa Karşı El Ele

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:23
5 Okunma
Yoksulluk ve İsrafa Karşı El Ele

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Uzun yıllardır israf ve yoksullukla mücadele eden ve başarılı birçok çalışma yapan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri oy birliği ile seçti.

Gıda bankacılığı sistemiyle israf ve yoksullukla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan TİDER, hem ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarına dokunarak onları mutlu etmeyi hedefliyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Oy birliği ile seçilen Yönetim Kurulu isimleri şöyle; Asil Üyeler: Hande Tibuk - Net Holding A.Ş. YK Murahhas Üyesi, Sabri Gülel - Kükrer A.Ş. YK Başkanı, Tal Garih Alarko Holding - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Direktörü,

Merve Yıldırım - FOX TV Haber Spikeri, Burak Küntay - Akademisyen. Yedek Üyeler: Yasemin Ahıskalı - Akya Global YK Başkanı, Can Bozoklar - Can Medya YK Başkanı, Bülent Burgaç - Danışman, Esin Pala - Solutions Ajans Başkanı, Fethi Erhan - Tredi Bilişim Genel Müdür.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yoksulluk Ve İsrafa Karşı El EleYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANKARA’DA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ
ANKARA’DA YARATAN KADINLAR  ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ
KOÇAL’LARIN MUTLU GÜNÜ
KOÇAL’LARIN MUTLU GÜNÜ
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma