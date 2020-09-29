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YOGA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI MADALYALARINI ALDI

“Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz” sloganıyla 1 Ağustos 2020’de gerçekleşen 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nın Yoga Olimpiyat Töreni, 26 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşti. 5 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak 17 medalist ile 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’na damgalarını vuran Türk Yoga Olimpiyat şampiyonları törende madalyalarını aldılar.

29 Eylül 2020 Salı 14:10
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YOGA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI MADALYALARINI ALDI

HABER: NEVAL KÜTÜK

Altın madalya kazanan sporcular, Yoga Koreografi kategorisinde “Fields of Game” başlıklı koreografileri ile Merve Tanrıverdi, Selva Arı ve Musap Kendirci’den oluşan ekip, Yoga Atletik kategorisinde Nava Nur Tüzüner ve Yoga Artistik kategorisinde Çiler Karataş oldu. Gümüş madalya kazanan sporcular ise Yoga Duruşlar 50+ bayanlar kategorisinde Birgül Yeniçeri olurken, Yoga Akrobatik kategorisinde Nava Nur Tüzüner, Cihan Çelik ikilisi oldu. Bronz madalyaların kazananları ise, Yoga Koreografi kategorisinde “Liberation” başlıklı koreografileri ile Neval Kütük, Şirvan Yücel, Birgül Yıldırım’dan oluşan ekip, Yoga Ritmik kategorisinde Açelya Çelkan, Mahide Sondikme, Saim Haholu’dan oluşan ekip, Yoga Akış 50+bayanlar kategorisinde Demet Köse ve Yoga Dans kategorisinde Sinem Kutluay, Engin Pulat ikilisi oldular.

1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nda, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Hindistan, Arjantin, Güney Afrika, Vietnam, Nepal, Avustralya ve daha birçok ülkenin katılımıyla dünyanın 60 ülkesinden 1350 performans sergilenmişti.

Dünyayı Savaş Alanlarından Oyun Alanlarına Dönüştürüyoruz! sloganıyla gerçekleşen ve mottosu “Küresel Barış ve Birlik için Yoga Olimpiyat Oyunları” olan Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları, sekiz kategoride yapıldı. Bu kategoriler şunlar oldu: Yoga duruşları, yoga koreografi, yoga dans, yoga ritmik, yoga atletik, yoga akrobatik, yoga artistik, yoga akış. Yaş grupları ise, 4-17 yaş grubu kız-erkek, 18-49 yaş grubu kadın- erkek, 50+ yaş grubu kadın- erkek şeklinde ayrıldı. Böylece dünyanın her yerinde yoga yapan tüm yoga severler kendilerine uygun bir kategoride oyunlara katılma şansı buldu. 

International Yoga Olympic Committe (IYOC) yetkilileri Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nın içeriğini şu şekilde tanımlıyor: “International Yoga Olympic Committe olarak dünyanın en büyük yoga topluluğuyuz. Dünyanın her ülkesinde varız. Büyük bir network üzerinde her birimiz diğerimize bağlıyız. Başlıca amacımız, barış ve sevgi gibi çok önemli iki evrensel değerin, tüm dünyada olağan yaşam sürecinde yer almasını sağlamak. Bu amaçla, bireylerin ve toplulukların yoganın varoluşsal prensiplerini kendiliğinden kabul ettikleri Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları düzenliyoruz. Günümüzde yogada yarışma olmaz şeklinde yaygın bir anlayış var. Uluslararası Yoga Olimpik Komite Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nı tüm dünyaya bir yarışma değil oyun olarak sunuyor”

Uluslararası Yoga Olimpik Komite, gerçekleşen 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası Yoga Olimpik Komite’nin dünyanın her ülkesinde temsilcileri var ve oradaki yoga kuruluşlarından uluslararası federasyonlar, dernekler ve yoga merkezlerinden herkes davet edilerek Yoga Olimpiyat Oyunları şemsiyesi altında bütün dünyanın yoga severleri bir araya getiriliyor. İnsanların yoga yaparak barış ve birlik bilincine ulaşmasını hedefleyen IYOC, tüm dünyanın pozitif yönde değişimi ve tüm dünya insanlığının mutluluğu için çalışmalarına devam ediyor.

Uluslararası Yoga Olimpik Komite yetkilileri 2021 yılında dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği müjdesini verdi. Bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla başladığını belirten yetkililer küresel barış ve birlik için herkesi 2021 yılında gerçekleşecek olan 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’na katılmaya davet ettiler.

https://www.yogaolympic.org/

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Anahtar Kelimeler:
YOGA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI MADALYALARINI ALDI
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