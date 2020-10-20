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YOGA ACADEMY 106. MERKEZİNİ ANKARA ESAT’TA AÇTI!

Yoga Academy’nin 106. merkezinin açılışı Ankara Esat’ta gerçekleşti. Yoga Academy pandemi nedeniyle yaşanan bu zor günlerde de Türk halkının yanında olmaya devam ediyor. Dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri olarak açılan mekan, Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılmak ve Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin adresi olacak.

20 Ekim 2020 Salı 16:30
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YOGA ACADEMY 106. MERKEZİNİ ANKARA ESAT’TA AÇTI!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için Ankara’nın en gözde semtlerinden biri olan Esat’ta açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor. Yoga Academy Esat merkez yöneticisi, mekandaki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Ankara Esat’ta hizmete giren Yoga merkezimizde tüm yoga severler için Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin uygulanacağı keyifli bir ortam hazırladık. İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde merkezde gereken tüm sağlık önlemlerini titizlikle yerine getirmiş bulunmaktayız. Ayrıca dileyenler için kişilerin evlerinden bağlanarak katılabilecekleri canlı online çalışmalar da mevcut. Amacımız Yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezde 0’dan 100’e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Merkez bünyesinde başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için Yoga çalışmaları yer almakta. Mekanda meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme ve zayıflamak için yoga teknikleri de uygulanacak. Çalışmalara ilk kez katılan kişilere ilk çalışmayı hediye olarak sunuyoruz. Ayrıca, Yoga Academy Esat merkezimizde tüm dünyaya hızla yayılan dünyada ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifika programı da yer alacak.”

“Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini” hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi’ni bilimsel altyapı ile sunacak tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur.

Merkezin açılışına ilişkin açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ise şunları söyledi: “Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla International Yoga Olympic Committee (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kuruldu. Bu komite dünyanın 208 ülkesinde aktif faaliyetlere başladı ve 1 Ağustos 2020’de dünyada bir ilk olarak dünyanın 60 ülkesinden 1350 performansın sergilendiği 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti. 2021 yılında ise dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Bu kapsamdaki çalışmalar başlamış olup, tüm ülkelerde büyük bir hızla devam etmekte.”

Önce Vatan Gazetesi

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YOGA ACADEMY 106. MERKEZİNİ ANKARA ESATTA AÇTINEVAL KÜTÜK
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