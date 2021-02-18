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Yıldırım Müzik Akademisi ile hayata tutundu

YILDIRIM BELEDİYESİ’NDEN OTİZMLİ DİLEK’İN HAYATINA ÖZEL DOKUNUŞ..

18 Şubat 2021 Perşembe 12:41
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Yıldırım Müzik Akademisi ile hayata tutundu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Otizmli Dilek Mert, Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi sayesinde hedeflerine adım adım ilerliyor. Müzik Akademisi’nde aldığı eğitim sayesinde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitiren Dilek, öğretmen olmak istiyor. Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da fark yaratan projelerle hayatlara dokunuyor, gönüllere giriyor. Engelli bireyler için geliştirilen ve hayata geçirilen projeler bunların başında geliyor. Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi de çok sayıda engelli vatandaşı hayata bağlıyor. Okulun yaşamını değiştirdiği isimlerden birisi de otizmli genç kız Dilek Mert, Özel eğitim öğretmeninin müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Dilek’in hayatında yeni bir sayfa açılıyor ve yolu Yıldırım Belediyesi’nin Müzik Akademisi ile kesişiyor. Çocukken bardaklara çay kaşıkları ile vurarak ses çıkartan Dilek, burada aldığı eğitimle şu anda piyano, gitar, darbuka ve bateri çalabiliyor. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitiren Dilek’in hedefi, öğretmen olmak. Dilek’in annesi Sultan Mert, Müzik Akademisi’nin kızının hayatını değiştirdiğini belirterek, “Ben kızım için yola çıktığımda yalnızdım. Dilek 12 yaşında yürümeye başladı. Onu yıllarca kucağımda taşıdım. Yolum ne zaman bu okul ile kesişti, o zaman baktım ki arkamızda dağ gibi Yıldırım Belediyemiz, hocalarımız oldu ve artık yalnız olmadığımızı görmüş olduk. Ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

ONLAR DA BİRİNİ YETİŞTİRMEK İSTİYOR.

Engelsiz Yaşam Okulu İdarecisi Talip Döbeş de, Dilek ve Dilek gibi öğrencilerin en büyük amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu dile getirerek, “Bizim onları yetiştirdiğimiz gibi onlar da birilerini yetiştirmek istiyor. Dilek, müzik öğretmeni olmayı çok istiyor ve biz de evladımızın bu isteğini yerine getirmek için elimizden gelen desteği sürdürüyoruz” diye konuştu.

MÜZİK OKULU MEYVELERİNİ VERİYOR.

Müzik Okulu’nun meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Engelli bireylerin belki de en çok istedikleri şey onlara inanılması. Onları mutlu etmek için çok büyük şeyler yapmaya gerek yok. Aksine bizden istedikleri şey yalnızca biraz anlayış, biraz empati. Dilek Mert, verilen bu fırsatla çok çok güzel yol kat edenlerden. Biz mücadelesinde onun yanında olmayı seçtik ve farkı gözlerimizle gördük. Sizler de hayata renkli pencerelerden bakan bu evlatlarımıza destek olun ki dünya daha güzel bir yer olsun. Şair diyor ya; ‘Bir kalbe girmişseniz onun en güzel sakini olun.’ Şükür ki kızımızın da ailesinin de gönlünde yer edinmişiz. Daha yolun çok başındayız. İnşallah daha nice gönüllere dokunacağız” dedi.

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Yıldırım Müzik Akademisi Ile Hayata Tutundu
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