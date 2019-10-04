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Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de hizmete kapatıldı.

Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de hizmete kapatıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:27
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Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

İSTANBUL - Hastane Başhekimi Prof. Dr. Oktay Düzgün, kısa süre önce DHA muhabirine alanında Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin doğum, cerrahi ve dahiliye gibi ana branşları bulunan Avcılar’daki üniversite kampüsündeki hastane polikliniğinde 7-24 hizmet verildiğini, günde 150-200 hasta hayvana müdahale edildiğini, yoğunluğa rağmen daha fazlasını da kabul edebileceklerini söylemişti. Aynı zamanda Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Düzgün, muayene ve tedaviler için tam donanıma sahip olduklarını belirterek, şu bilgileri vermişti:

“Radyogiagnostik görüntüleme ünitemizde dijital röntgen, 1.5 Tesla MR ve yenilediğimiz ileri teknolojiye sahip 16 kesit multislice 3 boyutlu görüntü verebilen yeni bilgisayarlı tomografi cihazımız ile hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Dahiliye kliniğinde; kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet sunuluyor. Toplumumuzda, hayvan sevgisi her geçen gün arttığı için hasta potansiyeli de orantılı olarak artmaktadır. Hasta potansiyelimizin önemli bölümünü pet hayvanlar oluşturuyor. Bunların yanı sıra büyük ve egzotik hayvanlara da hizmet veriyoruz. Hastanemizdeki en büyük bölümümüz ise; radyodiagnostik görüntüleme ünitemizdir. Bu ünitemizde röntgen, ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlı tomografi ve MR yer alıyor. Eski tomografi cihazımızı yeniledik. 16 slice bilgisayarlı tomografimiz ile anestezi altında 1 dakika içerisinde hasta hayvanın tüm vücudunun 3 boyutlu tomografisini alabiliyoruz. 1.5 Tesla MR cihazımız ile de hastamızın görüntülerini yüksek kalitede kesitler alarak 3 planda değerlendirebiliyoruz.  Bu görüntüleri CD ortamına kaydederek ve raporlayarak hasta sahibimize vermekteyiz. Arzu ederlerse kendi hekimlerine de konsültasyon hizmeti (Birkaç uzman hekimin birlikte hastalığa tanı koyması) vermekteyiz. Bu hizmetimizi 7/24 sağlamaktayız.”

Prof. Dr. Oktay Düzgün, büyük bölümü kedi ve köpek olan hastaların yanı sıra kanatlı hayvanların da eksik olmadığı hastanedeki ameliyathanelerde birbirinden zorlu ameliyatların da yapıldığını vurgularken, 1 Eylül'ten itibaren randevulu sisteme geçmişlerdi.

Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren kolon ve kirişlerindeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilen, kullanılması riskli değerlendirilen hastaneyi kapatma kararının '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden bir gün önce verilmesi tesadüf oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılda 50 Bin Hayvanın Tedavi Edildiği Hastaneİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
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