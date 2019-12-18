Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN OL’’ askıda oyucak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Carrefour Sa marketlerden yeni yıl döneminde gerçekleşen oyuncak satışı ile müşteriler aldığı oyuncaklardan birini veya sahip olduğu oyuncakları getirip ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlıyor. Toplanan oyuncaklar TİDER market ile ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürecek.Ne kadar çok oyuncak o kadar çok umut düşüncesi ile yapılan kampanya 13 Aralık itibariyle Tüm Carrefour Sa mağazalarında başladı. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) kar amacı gütmeden israfı önlemeye çalışarak, ihtiyaç sahibi insanların temel ihtiyaçlarını, adil ve eşit bir şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.