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Yeni ve keyifli mezeler arasında; Mahkeme

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:59
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Yeni ve keyifli mezeler arasında; Mahkeme

Kısıtlamalar kaldırıldı ve yaklaşık 2 yıllık esaret bitti. Yaz akşamlarının vazgeçilmez dost muhabetlerine kavuşuldu. Sadece dostlar değil, pandemi sürecinde sevilen ve uğrak yerimiz olan mekanlar da burnumuzda tüttü. Bunlardan biri de Mahkeme Lokantası... 

Mahkeme Lokantası, İstanbul’un görkemli tarihinden derin izler taşıyan, birçok masala, hikayeye konu olan kadim semti Galata’da, adından esinlendiği tarihi Ceneviz Mahkemesi’nin tam karşısında, Galata Mahkemesi Sokağı’nda yer alıyor. 

Gelelim yemeklere, burası gerek ambiyansı gerek de lezzetleriyle oldukça zevkli bir meyhane. Yeni ve keyifli mezeler arasında, tarçın ve karanfilli fasulye, şalgamlı bulgur, ve özellikle çok beğendiğim portakallı marine levrek nefis. Özellikle bu sonuncuyu mutlaka denemelisiniz, Peru cevicheleri gibi, portakal kabuğunun hafif acılığı, portakalın tatlılığı ve asitliliği, levreğe inanılmaz yakışmış. Şalgamlı bulgur hafif ve ferah, biraz kısır havası var, karanfil ve tarçınlı fasulye ise topikten esinlenmiş gibi, gayet hoş. Ahtapot ızgara da gayet lezzetli, ancak ara sıcaklardan Levrek Sarma da oldukça ilginç bir lezzet. Levrek şeritleri, çeşitli deniz ürünleriyle bir tavada yuvarlak şeklinde dizilip pişirilmiş, üzerine kaşar eritilmiş, tam içeriği çıkaramadım ancak oldukça farklı bir lezzet. İtalyan arkadaşıma tattırmak için istediğim peynir tatlısı da oldukça lezzetliydi.

Son Güncelleme: 12.07.2021 11:02
Anahtar Kelimeler:
Yeni Ve Keyifli Mezeler arasında Mahkeme
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