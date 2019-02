Yeni Essentıal Looks Trendleri İle Saçlar Bu Yaz Nefes Kesecek…

Kozmetik devi Schwarzkopf Professional, dünyaca ünlü saç tasarım ekibinin Paris, Milano, Londra ve New York podyumlarından aldıkları ilhamla yarattığı, sezonun ve geleceğin saç trendlerini belirleyen koleksiyonu Essential Looks her zaman olduğu gibi dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Etiler’de kendi adına açtığı salonu ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Kuaför Emre Ayaksız "Bu senenin trendi özgünlük ve duygularınızı yansıtmak" diyor.