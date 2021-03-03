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YENİ DÖNEM ATÖLYE ETKİNLİKLERİ SOSYAL SORUMLULUKLARA CAN OLUYOR

BİR YAPRAK İÇİN EL ELE VE YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 

03 Mart 2021 Çarşamba 17:28
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YENİ DÖNEM ATÖLYE ETKİNLİKLERİ SOSYAL SORUMLULUKLARA CAN OLUYOR

ASLI M. SARI

İZMİR

Bir Yaprak İçin El Ele, köy okullarına verdiği desteği ve birliği   son günlerde girişimcilerin sosyal sorumluluklarını yönlendirmekte, ayrıca dernek ve vakıflar arasında da katalizör görevini üstlenerek gönüllü yanını farklı şekillerde bizlere sunuyor. Birçok derneği ve gönüllüleri bir araya getirerek birlikten kuvvet doğacağına, ilham olunacağına inanan Berna Hanım yaptığı atölyelerine şubat ayında Sevgi Atölyesini ekledi ve bu durağım onkoloji çocuklarına gönül veren Yaşa Çocuk Derneği dedi.

BİR YAPRAK İÇİN EL ELE VE YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 

Sevginin “kendini sevmekle “ başlayan bir yol olduğunu söyleyerek güçlü bir ekiple sevginin en anlamlı olduğu günlerde onkoloji çocuklarına dokunabilmek için gönlü güzel 54 kişiyle “sevgi truffları” hazırladılar. Her katılımcının kendisini tanıtıp “Sizce sevgi nedir?” sorusuna verdiği cevaplar ile hem ağladık hem güldük. Sevgi kimisine göre duyguların en güzeliyken, kimisine de bir evlat, misler gibi kokan bir anne, bir çiçekle sohbet, işten geldiğimde beni  bekleyen kedim ya da yaşam sevinciydi diyen insanlar bir aradaydı. Dernek Başkanı Selma Akın’ın misafirperverliğinde, katılımcılar arasında  Foça Belediyesinden Oğuzhan Bey, Ucim Derneğinden Filiz Budak ve yine geçtiğimiz ayda Berna Hanım’ın desteklediği okullar arasında olan  Diyarbakır Erimli Koyu Okulunun mücadeleci öğretmeni Günay Hanım ve gönlünü ortaya koyan katılımcılarla tarifsiz güzel geçen 2 saatlik bir atölye gerçekleştirdiler.

“SEVGİ KARŞILIKLI VERİLEN MUTLULUKTUR.”

 Berna Hanım’ın güzel anlatımı ile neyi, nasıl, ne kadar sevdiğimizi sorgularken yepyeni bilgiler öğrendik diyen Selma Akın sözlerine şöyle devam etti:  Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığımız bu çalışmada bizlere öncülük eden Berna AlakuşTekin’e, şefimiz Ayfer Özer’e ve değerli katılımcılarımıza Yaşa Çocuk Derneği  olarak teşekkür ederiz.

Sabina’nın da dediği gibi “Sevgi karşılıklı verilen mutluluktur.” Mutluluk dolu başka bir projede buluşmak dileğiyle.

İNSTAGRAM :  @biryaprakicinelele

                          @yasacocuk

Önce Vatan Gazetesi

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