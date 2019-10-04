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Yazlıkçılar her yıl onlarca köpeği sokağa bırakıyor

Türkiye'de her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, bazı yazlıkçıların tatil bitiminde, besledikleri köpekleri sokağa bırakmaları tepki çekiyor.

Yazlıkçılar her yıl onlarca köpeği sokağa bırakıyor

Türkiye'de her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, bazı yazlıkçıların tatil bitiminde, besledikleri köpekleri sokağa bırakmaları tepki çekiyor.

04 Ekim 2019 Cuma 11:35
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Yazlıkçılar her yıl onlarca köpeği sokağa bırakıyor

İZMİR -  Yaz aylarını İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren bazı tatilciler de tatil sonrası buradan ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilip, sokağa bırkılanlar olduğunu söyledi. Öte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu'nca mesclise sunulmak üzere hazırlanan raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin TL idari para cezası verilmesi ve bir daha hayvan sahiplenmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca hayvanları öldüren, işkence yapan ve istismar edenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının ertelenmemesi istendi.

Türkiye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Ancak ülkede özellikle sokak hayvanları, insanlar tarafından zaman zaman şiddete maruz kalıyor, bazen de öldürülüyor. Tatil beldelerinde ise farklı bir sorun yaşanıyor. O sorunların başında pet shoplardan alınan, bir süre bakıldıktan sonra sokaklara bırakılan hayvanların yaşadıkları dram geliyor. Diğer tatil beldelerinde olduğu gibi İzmir'in Çeşme ilçesinde de benzer sorunlar, her yıl artıyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı, yaz aylarında sokaklara terk edilen sahipsiz köpeklere ev sahipliği yapıyor. İlçedeki durum hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Çağdaş Koç, "Turistik bir bölgeyiz, insanlar yazın tatile geliyor ve yanlarında sahipli hayvanları ile birlikte geliyorlar. Ama giderken geri götürmek yerine onları burada bırakıp, terk edip geri gidiyorlar. Bunu yapmak kanunen yasak. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bunu yaptıkları zaman cezai işlem uygulanıyor. Ama artık insanlar cezayı umursamıyor. Bilinçsiz bir şekilde bunları bırakıyor. Sonuçta popülasyonun artmasına, önlenemeyen ölümlere, hastalıklara hatta halk sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek durumlar yaşanmaya başladı. Madem sahiplendiniz, sahip çıkın" dedi.

'HER YIL YÜZDE 10 VE ÜZERİNDE SOKAK HAYVANLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR'

Vatandaşların satın almak yerine barınaklardan, bakım evlerinden, rehabilitasyon merkezlerinden veya küçük kliniklerden sokak hayvanlarını sahiplenmesinin daha önemli olduğunu aktaran Koç, "Sokaktaki canların popülasyonu çok fazla ve bakıma ihtiyaçları var. Belediye olarak yetişmeye çalışıyoruz, fakat yetişemediğimiz yerler de oluyor. Burada topluma büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Satın aldıktan sonra sokağa terk etmesinler, sahipleniyorlarsa geri bırakmasınlar" diye konuştu. Çeşme'de her yıl sokak hayvanlarında yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü anlatan Koç, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilen ve geri götürülmeyenler olduğunu söyledi. Çağdaş Koç, “Bu hayvanların büyük çoğunluğu kayıtsız olarak Çeşme'ye bırakılıyor. Ve bırakılan hayvanlar kışın büyük zorluk yaşıyor, çünkü sokakta yaşamaya alışık değiller. Evcil hayvanlar sokakta mağdur oluyor" dedi. Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyenlerin olduğunu, ancak bunun oranının umut verici düzeyde olmadığını anlatan Koç, "Vatandaşlar barınaklardan almak yerine pet shoplarda cins hayvan almayı tercih ediyor. Biraz görsel açıdan sanırım hoşlarına gidiyor. Ama barınaklardaki hayvanların da canı var. Onları da sahiplenelim" diye konuştu. Koç, Çeşme'de en çok kırma, golden retriever, labrador cinsi köpeklerin sokağa bırakıldığını da sözlerine ekledi.

ÇEŞME'DE YAŞAYANLAR DA DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Çeşme'de yaşayan Ömer Geçer (33) de, tatilcilerin evcil hayvanlarını sokaklara bırakıp gitmesinden rahatsız olduklarını belirterek, "Tatil bölgelerinde yazlıkçı misafirlerimiz geliyor. 3 ay tatillerini yapıyor. Yanlarında evcil hayvanlarını da getiriyor. Sonra yaz bitince evlerine döndüklerinde, hayvanlarını sokağa bırakıyorlar. O güzelim hayvanlar bu kez sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yazın yiyor, içiyor, sahipleri ile birlikte güzel vakit geçiriyor. Sokağa bırakınca ne yiyor, ne içiyor, neyle besleniyor? O hayvanların da canı var, duyguları var. Yazık. Toplum olarak hayvana saygı bilincini oluşturabilsek güzel olur" dedi. Bahri Yavuz da, "Onlar da can. Can taşıyan cana sahip çıkmak lazım. Kendimizi düşündüğümüz kadar onları da düşünmeliyiz. Ağızları var ama konuşamıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Sahip çıkmalıyız, sahipsiz bırakmamalıyız" diye konuştu. Ayşen Doğa da, sokaklardaki hayvanlara sahip çıkılmasını ve bakımlarının yapılmasını istedi.

10 BİN LİRA PARA CEZASI ÖNERİSİ

Öte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere bu konuda bir taslak rapor hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan ve 34 öneride bulunulan raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin TL idari para cezası verilmesi ve bir daha hayvan sahiplenmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca hayvanları öldüren, işkence yapan ve istismar edenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının ertelenmemesi istendi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
4 Ekim Hayvanları Koruma GünüYazlıkçılar Her Yıl Onlarca Köpeği Sokağa Bırakıyor
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