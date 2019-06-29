Yaz Tatilinde Sapanca

SAKARYA- Doğanın içinde saklı bir cennet olan NG Sapanca, tertemiz havası, havuzları, lezzetli yemekleri, canlı müzik dinletileri ve ödüllü Spa’sı ile konuklarına eşsiz bir yaz tatili vaad ediyor.

Üçü kapalı, biri sessiz havuz olmak üzere 5 açık havuzu, minik misafirler için çocuk havuzu ve su kaydıraklı havuz sunan otel, yaz keyfini doyasıya yaşatıyor.

Çocukları unutmayan NG Sapanca, Sincap Kulüp ile eğlenceli birçok aktiviteye de imza atıyor. Mini disko, havuz ve bahçe oyunları, çocuk doğa yürüyüşü ve oyun salonu çocukların tatilini adeta bir maceraya dönüştürüyor.

NG Sapanca’nın büyülü atmosferinde konuklar, yemyeşil ormanın içerisinde doğa yürüyüşü yaparken, ödüllü Aliva Spa’sındaki masajlarla rahatlıyor, açık, kapalı yüzme havuzları ve özenle hazırlanmış lezzetli ikramlarıyla eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Yemek sonrası birbirinden lezzetli kokteyleri tatmak ve akşamları canlı müzikle gecelerini hareketlendirmek isteyenler, Gardenya Lounge’ı tercih ediyor.

HABER: ELİF HAYVALI