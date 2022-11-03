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Yaşama geç kalmak yerine birlikte engeli aşmak için

Beyaz baston hatıralar sohbetimiz için aşağıdaki gün ve saatte buluşmamız olacak sizlerde buyrunuz lütfen. 

03 Kasım 2022 Perşembe 17:55
Yaşama geç kalmak yerine birlikte engeli aşmak için

ASLI M. SARI

İZMİR

Değerli basınımızın, güzide temsilcileri.
Girişimci, engelli, iş, insanları derneği olarak sosyal iletişim buluşmamıza ve beyaz baston ile tanışma etkinliğimize hoşgeldiniz. 
Biz görmeyenlerin hayatta yürüme hürriyetimizin başrol oyuncusu olan beyaz bastonumuz dünya üzerinde her noktada tanınan ve görme engelli yürüme aracı olarak bilinen nesnedir. 
Elbette özgür olabilmenin bir sevdası ve bir de cefası vardır. 
Bu sevdaya sahip görme engelli cefasını ise bastonuna yazdığı şiirler de dile getiriyor. 
Bizimle doğru iletişim kurabilmek için var gücümüzle Bağırmanız gerekmiyor elbette.
Ya da bize sormanız soruyu yanımızdakine sormanızda gerekmiyor. 
Sosyal buluşmalarımız bizi doğru tanımanız ve bizimle güzel iletişim kura bilmeniz için bir Cabamızdır. 
Engele takılıp yaşama geç kalmak yerine birlikte engeli aşmak ya da güzel günleri paylaşmak için buyurunuz! 

Ben senin ile her gün yeniden tanışmaya hazırım çünkü her insanın her anı birbirinden farklıdır amacımız doğru iletişim kura bilmeyi birlikte başarmak.
Beyaz baston hatıralar sohbetimiz için aşağıdaki gün ve saatte buluşmamız olacak sizlerde buyrunuz lütfen. 
Onur mahallesi, kızılcık Sokak, no sekiz B sevgi yolu, Balçova İzmir.

Önce Vatan Gazetesi

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Aslı M. Sarıönce VatanGörme EngelliBeyaz BastınBeyaz Baston Hatıralar Sohbeti
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