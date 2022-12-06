Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.000,14
ALTIN
1.061,89
DOLAR
18,64
STERLİN
22,77
EURO
19,57
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yapım ihalesi düzenlenecek
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor"...
Nevşehir'de kamu konutu satış ihalesi
Nevşehir'de kamu konutu satış...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara...
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Yaşa Çocuk Derneği " nden anlamlı kahvaltı

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında anlamlı bir kahvaltı düzenledi. İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan önce Sponsorlar, Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus, Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür etti.

06 Aralık 2022 Salı 20:21
"Yaşa Çocuk Derneği " nden anlamlı kahvaltı

HABER MERKEZİ

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında  anlamlı  bir kahvaltı düzenledi.  İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan  önce Sponsorlar,  Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus,  Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür eden Başkan Selma Özdemir,  amaçlarının  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi’nde yatan  ihtiyaç sahibi çocuklara yardım  olduğunu belirterek “2019 yılında kurduğumuz derneğimiz hepinizin destekleri ile çok şükür 3 yıl içinde  Karşıyaka Yerleşke ve Bornova olarak 2 temsilciliğe ulaştık, Amacımız öncelikli olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisinde yatan ve tedavileri için farklı illerden uzak ilçelerden gelen ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmaktır” diye konuştu.

Başta Anne mutfağı olmak üzere, bez, mama, ilaç, tıbbi malzemeler, çocukların  ameliyat masrafları, nakilleri için gerekli olan maddi ihtiyaçları, protezleri, ameliyat sonrası gerekli olan kaskları, yürüteçleri, tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi gereksinimlerini karşılamanın yanında  çalışmaların devam ettiğini belirten Özdemir “hastaneye T.V., Anne mutfağına buzdolabı, bulaşık makinesi, K.İ.T.’e çamaşır makinası ve kurutma makinası, mikrodalga fırın, odalara mini buzdolabı, erzak kartı dağıtımı, belirli günlerde giysi yardımı bu süreçte yaptıklarımız. Ayrıca dini ve milli bayramlarda evlerine ulaşarak erzak ve sizlerin kurban bağışlarından sağladığımız etleri dağıtmayı da yaptıklarımıza ilave edilebiliriz, Biz tüm bu yardımları nasıl mı yapıyoruz? Tabii sizlerin destekleri, bizlere inanıp güvenmesi ile. Bir telefon ile hemen yanımızda oluveren siz değerli dostlarımızın bizlere olan inançları  güç veriyor. Muhtarlarımızdan Alaşehir’e kadar uzanan gönüllüler listemizde yer alan tüm dostlarla bu yolda ilerliyoruz. Peki, biz nasıl çalışıyoruz? Fedakâr ve cefakâr değerli yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimizin desteği ile daima dokunmadığımız hiçbir çocuk kalmasın diyor ve hepimiz tek yürek olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri bu günde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim, iyi ki varsınız “ diyerek konuşmasını tamamladı.

.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.12.2022 20:38
Anahtar Kelimeler:
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİKahvaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlu olsun!
5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlu olsun!
ANZAVUR İSYANLARININ ACI ÖYKÜSÜ
ANZAVUR İSYANLARININ ACI ÖYKÜSÜ
10 saat süren ameliyattan çıkan doktora hasta yakınından saldırı
10 saat süren ameliyattan çıkan doktora hasta yakınından saldırı
ANTAKYA’ dayımmmm
ANTAKYA’ dayımmmm
Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tekrar gözaltına alındı
Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tekrar gözaltına alındı
Girişimci görme engelli çiftten 'engelsiz' dükkan
Girişimci görme engelli çiftten 'engelsiz' dükkan
'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası
'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin'
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin'
Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan
Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول