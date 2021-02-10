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Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Sami Helvacıoğlu (94), 1970 yılında satın aldığı cipini 18 yıldır evinin bahçesindeki garajın damında saklıyor. Helvacıoğlu, "Arabayı isteyenler oldu; ama benim için o kadar kıymetli ki bunu kimseye vermem" dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:27
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Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor

KAYSERİTomarza ilçesi Sarı Mehmetli Caddesi'nde oturan 8 çocuk sahibi Sami Helvacıoğlu, askerlik görevini 1950 yılında tamamladıktan sonra ilçede avcılık ve arıcılık işleri ile uğraşmaya başladı. Helvacıoğlu, 1970 yılında askerlikte kullanırken hayalini kurduğu 1966 model cipi satın aldı. 33 yıl cipini kullanan Helvacıoğlu, aracı bozulduktan sonra satmaya da kıyamayınca 2003 yılında evinin bahçesindeki garajın damına vinç yardımıyla çıkardı. Helvacıoğlu, 51 yıllık cipini 18 yıldır garaj damında saklamaya devam ediyor. Cipin kendisi için değerli olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Arabayı 1970 senesinde aldım ve sürekli olarak bindim. Hem avcılık hem de arıcılık yaparken dağda ve taşta bu araba ile gezdim. Bu araba ile Van'dan Muğla'ya kadar Türkiye'nin her yerine gitme fırsatım oldu. Şu an cipin böyle olduğuna bakmayın, dağların arasından gidiyordu. Şu an durumu kötü gözükse de bu araç sayesinde her yeri gezdim. Arabayı isteyenler oldu; ama benim için o kadar kıymetli ki bunu kimseye vermem. Tanıdıklarımız ile otururken bu fikir aklımıza geldi ve biz de vinç yardımı ile garajımızın damına çıkardık" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR DURUP FOTOĞRAF ÇEKİYOR'

Cipin kendisi için manevi değerinin olduğunu kaydeden Sami Helvacı'nın oğlu Mustafa İlhan Helvacıoğlu (59) ise, "Geçmiş dönemde gelirimiz arıcılık üzerine olduğu için zorluklar çekiyorduk. Eskiden çok fazla araç yoktu; ama bu cipi aldığımızda çok rahat ettik. Arıların konakladığı tepelere bu araç sayesinde çıktık. Arabayı almak için İstanbul, Ürgüp gibi yerlerden gelenler oldu. 'Bu arabayı bize verin, yapalım fiyat hiç önemli değil' dediler. Bizim için maneviyatı çok büyük, babamın anısı var. Cip aşağıda duruyordu bir anlamı olmuyordu biz de düşündük, babam da ‘ben ölsem de saklayacaksınız hatıra olacak’ dedi, ortak karar verdik ve vinç yardımıyla garajımızın damına çıkardık. Gelecek dönemlerde paslanmaması için koruma altına alabiliriz. Buradan geçen vatandaşlar duruyorlar fotoğraf çekiyorlar, bakıyorlar ve ilgi duyuyorlar. Bu arabayı bizler de çocuklarımıza miras bırakacağız ve nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriTomarzaSami HelvacıoğluEvin Damında Saklıyor
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