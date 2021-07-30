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Yangında yaralanan hayvanlara tedavi

30 Temmuz 2021 Cuma 14:11
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Yangında yaralanan hayvanlara tedavi

OSMANİYE  - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangında yaralanan hayvanlara müdahale etti. Laçinbala, Antalya, Osmaniye ve Adana'da veteriner hekimlere ulaştırılan yangın mağduru canların tüm masraflarının HAYTAP tarafından karşılanacağını belirterek destek istedi.

Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınların ardından HAYTAP üyeleri ve hayvanseverler harekete geçti. Kozan'da yangının çıktığı alanda alevlerden etkilenen canlara müdahale eden HAYTAP Osmaniye Temsilcisi Ali Laçinbala, "Hayvan Hakları Federasyonu olarak bölgedeyiz.  Birçok canın kurtarılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde Osmaniye bölgesini gezdik, şu an da Kozan’dayız.  Antalya’da, Osmaniye’de, Adana’da veteriner hekimlere ulaşan yangın mağduru bu canların bütün masraflarını Hayvan Hakları Federasyonu karşılayacaktır" diye konuştu.

Yapılan desteklerin yangında zarar gören canlara şifa olacağını belirten Laçinbala, “Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yangında Yaralanan HayvanlarTedavi
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