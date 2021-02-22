Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
404.547
DOLAR
6.9966
STERLİN
9.8216
EURO
8.4879
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi
İcradan satılık 27 bin...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalancı baharın ardından gelen kış şartları arıcıları vurdu

Mersin’in Anamur ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kendisini gösteren ve meyve çiçeklerinin açmasına neden olan yalancı baharın ardından havaların tekrar soğuması nedeniyle çiçeklerden bal toplamaya çalışan çok sayıda arı donarak telef oldu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:39
4 Okunma
Yalancı baharın ardından gelen kış şartları arıcıları vurdu

MERSİN - İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 20 gün önce kendisini gösteren yalancı bahar nedeniyle çiçeklerin açması, arıların mevsim algısını da yanılttı. Bu nedenle oğul vermek için erken yavrulamaya başlayan arılar, polen toplamak için doğadaki çiçeklere dağıldı. Arkasından bir anda bastıran soğuklar ve Toros Dağları'nın eteklerine yağan kar, kovanlardan çıkan arıları zamansız yakaladı. Kovanlarından ayrılan bazı arılar, geri dönemeden çiçeklerin üzerinde veya dönüş yolunda kovanlarına yetişemeden donarak telef oldu.

'ARICILARIN YÜZDE 30 KAYBI VAR'

30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (60), zamansız yavrulama yapmak için polen toplamaya giden arıların çoğunun kovanlarına geri dönemediğini ve çiçeklerin üzerinde donarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Böyle bir durumun yaklaşık 10 yıl önce başlarına geldiğini kaydeden Abdurrahman Cengiz, bu yıl arıcılarının yüzde 30 civarında kayıplarının olduğunu söyledi.

Geçen sezonun kurak gitmesinden dolayı arıların bu yıl kışa zayıf girdiğini kaydeden Abdurrahman Cengiz, "Bu günlerdeki yalancı baharın erken gelmesinden, bademlerin ve azgan çiçeklerinin, artı sandal pürçüğünün erken açmasından dolayı, arının erken dışarı çıkıp, akabinde de havaların zamansız bir şekilde soğumasının hemen hemen yüzde 30, yüzde 40 gibi arı kayıplarımız oluyor. Dışarı giden arılar  soğuktan geriye dönemiyor. Kovandan zamansız çıkan arı, çiçeğin üzerinde uyuşup kalıyor, gece de donup ölüyor. Bundan biraz muzdarip olduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yalancı BaharKış şartlarıArıcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ONLINE FESTİVAL
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ONLINE FESTİVAL
İÇİNDEN ŞELALE GEÇEN GÜZELLİK: TINAZTEPE MAĞARASI
İÇİNDEN ŞELALE GEÇEN GÜZELLİK: TINAZTEPE MAĞARASI
Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı
Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı
Onarılan 4 asırlık su değirmeni dualarla açıldı
Onarılan 4 asırlık su değirmeni dualarla açıldı
Nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi
Nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi
Deniz Egece: 90 günde zayıflayın
Deniz Egece: 90 günde zayıflayın
2021 YAY BURCU
2021 YAY BURCU
Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma