Yalancı bahara aldanıp, çiçeklenen meyve ağaçları buz tuttu

Keşan'da, ilkbaharın habercisi badem ağaçları, geçtiğimiz günlerde kış ortasında hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle yalancı bahara aldanarak, çiçek açtı. Ancak cumartesi gününden itibaren yağan karla birlikte hava sıcaklığı akşam saatlerinde eksi 6 dereceye kadar düştü. Kentte, hafta sonu tipi şeklinde yağan kar etkili oldu. Soğuk nedeniyle yalancı bahara aldanıp erken çiçeklenen meyve ağaçları da dondu.

‘ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLARDA ZARAR GÖRÜLMESİ İHTİMALİ YÜKSEK’

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, yalancı bahar sonucu çiçek açan ağaçların dondurucu soğuk ve kar yağışından olumsuz etkilendiğini belirterek, "Kar, ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yağdı. Kar yağışı toprak suyunun oluşumu konusunda faydalı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, yalancı baharda çiçek açan ağaçlara da zarar verebilir. Meteorolojik kayıtlara bakıldığında da bu hafta hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği görünüyor. Çiçek açan ağaçlarda zarar görülmesi ihtimali yüksek. Ancak yağan kar genel anlamda bitkiler açısından faydalı olmuştur” dedi.

‘VERİM KAYIPLARI OLUŞUR’

Çiçek açan meyve ağaçlarında verim kaybı yaşanabileceğini ifade eden Açar, “Çok kritik bir dönemde ağaçları soğuk vurdu. Kısmen de olsa verim kayıpları oluşur. Çünkü ağaçlar sıcak havaya kanarak çiçek açtı. Verim için gerekli şartlar oluştu. Ancak bu seferde don vurdu. Belli bir zarar olması muhtemeldir. Yapılabilecek bir şey de maalesef yok. Hava sıcaklıklarının bu şekilde değişkenlik göstereceğini çok önceden bilemeyiz” diye konuştu.