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Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yağmurdan sonra çıkan, halk arasında 'çam mantarı' olarak bilinen ve kilosu 40 TL'ye satılan mantar türü, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:07
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Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor

Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları, kış aylarında yoğun yağışların ardından çıkmaya başlıyor. Vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılması ile ormanlık alanın yolunu tutarak, lezzetli çam mantarlarını toplamaya başlıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde de vatandaşlar hem lezzeti hem de ekonomik değeri nedeniyle her kış çam mantarı topluyor. Kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarı, lezzeti ile yoğun şekilde tercih ediliyor ve bazıları için geçim kaynağı oluyor. Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin kesinlikle çam mantarı toplamaya çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Aracı olmayan bazı vatandaşlar ise taksi tutup, mantar toplamaya gidiyor. Mantar toplamaya gelen vatandaşlar, kovalarını doldurduktan sonra yine taksi ile evlerine dönüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilifkeMantarçam Mantarı
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