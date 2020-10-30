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Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor

MERSİN'de Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, balıkların, yağda kızartılınca proteinini kaybettiğini ve besin değerinin düştüğünü belirterek, fırın, ızgara veya buğulama yöntemlerini önerdi.

30 Ekim 2020 Cuma 09:24
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Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor

1 Eylül itibari ile denizlerde av sezonunun açılmasıyla tezgahlar balıkla doldu. Vatandaşlar, ucuz ve taze balık yemenin keyfini yaşarken, uzmanından da uyarı ve öneri geldi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, balık alırken gözlerinin ve derisin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Balık alırken dikkatli olunması yönünde uyaran Kaplan, "Balık alırken gözlerine bakmamız lazım. Gözlerinin parlak ve canlı olması lazım. Solungaçlarının kırmızı, pullarının sert olması gerekli. Balığı muayene etmeliyiz. Sert kısmına bastırdığımızda çökme meydana gelmiyor veya hemen düzeliyorsa o balık tazedir. Balığın kafasını hafif kaldırdığımızda kuyruğu da hafif dik oluyorsa o balık tazedir. Taze balık kokmaz, balığın kokmadığına dikkat etmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış ürünleri satın alalım. Ezilmiş, şişmiş balık konservelerini tercih etmeyelim" dedi.

'BALIK, KENDİSİ KADAR YAĞ ÇEKER'

Balığın doğru pişirilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunan Kaplan, "Evde pişirilirken una bulanıp yağda kızartılır ama biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. Balık, protein yönünden zengin olduğu için yağda kızartılınca proteinini kaybeder ve besin değeri düşer. Balık kendisi kadar yağ çeker ve bu da kalori miktarının artmasına neden olur. Bu yüzden ya fırında ya buğlama ya da tavada/ızgarada yağsız şekilde pişirmeliyiz. Yanına birçok garnitür koyabilirsiniz" diye konuştu.

'BALIK TAZEYSE SÜT ÜRÜNLERİYLE TÜKETİLEBİLİR'

Balığın taze olması halinde süt ürünleri ile tüketilebileceğinin bilgisini veren Kaplan, şu önerilerde bulundu:

"Balığın yanında genellikle gazlı içecekler tercih ediliyor ama biz onları çok önermiyoruz. Yanında limonlu soda tüketilebilir. Toplumda balıkla yoğurt bir arada tüketilmez diye bir algı var ama balık taze ise yoğurtla ya da süt ürünü ile tüketebilirsiniz. Ama balık taze değilse süt ürünleri ile tüketilmesini tercih etmiyoruz."

'KÜÇÜK BALIKLARI KILÇIĞIYLA TÜKETİN'

Hamsi gibi küçük balıkların kılçığı ile tüketilmesini tavsiye eden Kaplan, şunları söyledi:

"Çünkü kılçığında bol miktarda kalsiyum ve fosfor var. Bu da kemik sağlığı için önemli olacaktır. Kış aylarında balık tüketmeye dikkat edelim çünkü balıkta D vitamini var. Biz güneşten aldığımız D vitaminin balıktan sağlayabiliriz. Balık hayvansal içerikli bir ürün olduğu için protein yönünden zengin bir ürün. Hazırlama süreci zahmetli olduğu için çok tüketmiyoruz ama her yaşta balık tüketmemiz gerekiyor. Haftada iki ya da üç gün balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkKızartmaDiyetisyen Züleyha Kaplan
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