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Volkanik gölü su papatyaları sardı

HATAY'da volkanik patlama sonucu meydana gelen ve güzelliği ile ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Haydarlar Gölü'nü ilkbaharın gelişiyle su papatyaları sardı.

29 Mart 2020 Pazar 09:26
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Volkanik gölü su papatyaları sardı

Suriye sınırına yakın noktada Hassa ilçesindeki Haydarlar Mahallesi'nde bulunan volkanik göl, el değmemiş doğası, manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. İlkbaharda açan su papatyaları ile çiçek bahçesine dönen volkanik göl, çok sayıda yabani kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların başlıca uğrak yerleri arasında yer alan gölün, yaz mevsiminde suların çekilmesiyle kurumasına karşı Tahtaköprü Sulama Göleti'nden su kanallarıyla takviye yapılması düşünülüyor. 


Haydarlar Gölü, temiz havanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ayrıca nişanlı ve evlenecek çiftler doğa ve anı fotoğrafı için de bu gölde çekimler yaptırıyor.

DHA

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HatayVolkanVolkanik GölGolSu PapatasıPapatya
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